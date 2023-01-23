Обычные люди с тяжелой историей. Расскажем о том, как ты можешь помочь бездомным

Есть люди, нуждающиеся в помощи несмотря на войну и время года, но обычно они и их проблемы остаются невидимыми для общества. Речь идет о бездомных людях.

Они, как правило, оказываются в таком положении не по собственной воле или ошибке. На улицу их приводит долгий и трудный жизненный путь.

Основатель проекта С*ка жизнь и ОО Життя буремне рассказал, как ты можешь помочь бездомным людям, а также поделился собственной историей разрыва шаблонов.

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Бездомные — люди, у которых был трудный путь

— В обществе к бездомным людям относятся обычно презрительно, — рассказал основатель проекта. Люди избегают, а иногда и боятся их.

Все видят финальную картинку: неправильно одетого человека, неправильно пахнущего. Все потому, что никто не пытается понять, убеждая себя, что тот сам захотел здесь оказаться. Так работает и защищает нас психика.

Однако далеко не всегда люди, оказавшиеся под открытым небом, самостоятельно доводят себя до этого. Даже если это и так, к этому моменту привела непростая история жизни.

Среди бездомных редко бывают люди из полных семей, имевших нормальное образование. На такого человека, его мировоззрение и мышление влияет множество деталей, которые приводят к тому, что он не очень понимает, как ему жить, и становится на этот путь.

Иногда к такой жизни приводит случай. Например, когда у человека воруют все, что у него было: документы, деньги, мобильный и билеты на поезд домой, а как вернуться к жизни и социуму, он не знает.

И таких историй разбитых жизней множество. Однако маленькая помощь от неравнодушных может изменить финал навсегда.

Она не обязательно должна быть большой, можно начинать с простого вопроса бездомному человеку: “Я могу вам чем-то помочь?”

Последующий разговор будет иметь два потенциальных развития событий. В первом человек резко откажет, после чего можно идти дальше.

Однако во втором человек может оказаться готовым к разговору и ответить что-то вроде: “Да чем ты можешь мне помочь?” И тогда можно спросить, что именно нужно.

Из такого диалога и подобной тактики один арт-проект превратился в ОО Життя буремне и уже шесть лет адресно помогает бездомным людям.

Маленькое добро превращается в большое: история помощи проекта

Цель проекта не только в том, чтобы просто накормить и согреть, помочь в социализации, восстановить документы или вылечить тяжелые травмы. Он стремится изменить отношение людей к проблеме бездомности.

Мы выбрали для себя такую модель работы: в холодное время года помогаем гуманитарно, а в теплое — проводим просветительскую работу и работаем над дестигматизацией бездомных.

История масштабной помощи начиналась постепенно. От маленьких хороших вещей, которые мог сделать один человек за свой счет: накормить, отдать старые теплые вещи и т.д., к масштабной помощи, изменяющей жизнь.

С каждым разом, делится основатель проекта, вызовы становились все больше. За счет благотворительных пожертвований сейчас удается восстановить человеку документы, найти его родных, вылечить и т.д.

Удается устраивать раздачу горячих обедов на правом и левом берегу Киева, собирать гуманитарную помощь Пакет тепла, закупать или находить термоодеяла для бездомных.

Однако с полномасштабной войной людей, оказавшихся на улице, стало больше, потребностей больше, а тех, кто готов им помогать, — меньше по объективным причинам.

Сейчас за гуманитарной помощью, которую устраивает проект, приходит гораздо больше людей, которым финансово стало труднее, например, пенсионеров или ВПЛ. А среднестатистический портрет изменился.

На раздаче горячих обедов стало приходить много людей на грани бездомности или обнищания.

Тем временем люди, уже давно находящиеся в таком статусе, действительно сочувствуют тем, чья жизнь после вторжения изменилась в их сторону. Ведь жизнь и ранее бездомных людей существенных изменений не претерпела.

Не проходи мимо: как ты можешь помочь бездомному

Социализация в государственном учреждении — это сложная бюрократическая процедура, часто отпугивающая людей без домов, поэтому проект мечтает масштабировать помощь и создать собственные реинтеграционные центры для их социализации.

Однако сейчас этому препятствуют определенные трудности, так что проект помогает людям как может.

Приобщиться к этому делу можешь и ты, например, финансово к сборам фонда или физически и адресно помогать на улице. В обоих случаях много усилий для этого не нужно, достаточно просто проявить неравнодушие.

У проекта есть копилка на Добро UA, средства из которой идут исключительно на благотворительные дела. Ты в любой момент можешь узнать, кому именно помогли твои деньги. Также проект собирает донаты по этой ссылке.

Однако основатель проекта говорит, что всегда склоняет людей не столько к денежным пожертвованиям, как поощряет не проходить мимо нуждающихся в помощи.

Лучше не давать бездомным просто деньги, а спросить, что им нужно. Начать диалог можно по той же тактике, с которой началась история ОО: “Я могу вами чем-то помочь?” Не всегда бездомные люди хотят помощи, но каждый имеет на нее право.

Бояться общения не стоит. Это обычные люди, оказавшиеся на задворках жизни. Со мной за все годы разговоров и работы с бездомными ни разу не произошло ничего плохого, — рассказал основатель проекта.

Бывает, что человек не хочет говорить. Это нормально, ведь нельзя с первого взгляда определить, в каком эмоциональном состоянии он находится.

Если человек попросит еду или лекарство, то нужно идти вместе и покупать. Потому что часто проблема не так в отсутствии денег, как в том, что ими не умеют распоряжаться.

Живя в этих условиях, бездомные могут нерационально использовать полученные деньги. К примеру, потратить их на алкоголь или еду на пять дней вперед вместо того, чтобы пойти восстанавливать паспорт.

С началом полномасштабной войны в Украине выросла культура волонтерства. Однако постоянная отдача своего ресурса другим или работа нон-стоп может привести к выгоранию.

Мы рассказали, что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его побороть.

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