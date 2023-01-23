Обычные люди с тяжелой историей. Расскажем о том, как ты можешь помочь бездомным

Есть люди, нуждающиеся в помощи несмотря на войну и время года, но обычно они и их проблемы остаются невидимыми для общества. Речь идет о бездомных людях.
Они, как правило, оказываются в таком положении не по собственной воле или ошибке. На улицу их приводит долгий и трудный жизненный путь.
Основатель проекта С*ка жизнь и ОО Життя буремне рассказал, как ты можешь помочь бездомным людям, а также поделился собственной историей разрыва шаблонов.
— В обществе к бездомным людям относятся обычно презрительно, — рассказал основатель проекта. Люди избегают, а иногда и боятся их.
Все видят финальную картинку: неправильно одетого человека, неправильно пахнущего. Все потому, что никто не пытается понять, убеждая себя, что тот сам захотел здесь оказаться. Так работает и защищает нас психика.
Все видят финальную картинку: неправильно одетого человека, неправильно пахнущего. Все потому, что никто не пытается понять, убеждая себя, что тот сам захотел здесь оказаться. Так работает и защищает нас психика.
Однако далеко не всегда люди, оказавшиеся под открытым небом, самостоятельно доводят себя до этого. Даже если это и так, к этому моменту привела непростая история жизни.
Среди бездомных редко бывают люди из полных семей, имевших нормальное образование. На такого человека, его мировоззрение и мышление влияет множество деталей, которые приводят к тому, что он не очень понимает, как ему жить, и становится на этот путь.
Иногда к такой жизни приводит случай. Например, когда у человека воруют все, что у него было: документы, деньги, мобильный и билеты на поезд домой, а как вернуться к жизни и социуму, он не знает.
И таких историй разбитых жизней множество. Однако маленькая помощь от неравнодушных может изменить финал навсегда.
Она не обязательно должна быть большой, можно начинать с простого вопроса бездомному человеку: “Я могу вам чем-то помочь?”
Она не обязательно должна быть большой, можно начинать с простого вопроса бездомному человеку: “Я могу вам чем-то помочь?”
Последующий разговор будет иметь два потенциальных развития событий. В первом человек резко откажет, после чего можно идти дальше.
Однако во втором человек может оказаться готовым к разговору и ответить что-то вроде: “Да чем ты можешь мне помочь?” И тогда можно спросить, что именно нужно.
Из такого диалога и подобной тактики один арт-проект превратился в ОО Життя буремне и уже шесть лет адресно помогает бездомным людям.
Цель проекта не только в том, чтобы просто накормить и согреть, помочь в социализации, восстановить документы или вылечить тяжелые травмы. Он стремится изменить отношение людей к проблеме бездомности.
Мы выбрали для себя такую модель работы: в холодное время года помогаем гуманитарно, а в теплое — проводим просветительскую работу и работаем над дестигматизацией бездомных.
Мы выбрали для себя такую модель работы: в холодное время года помогаем гуманитарно, а в теплое — проводим просветительскую работу и работаем над дестигматизацией бездомных.
История масштабной помощи начиналась постепенно. От маленьких хороших вещей, которые мог сделать один человек за свой счет: накормить, отдать старые теплые вещи и т.д., к масштабной помощи, изменяющей жизнь.
С каждым разом, делится основатель проекта, вызовы становились все больше. За счет благотворительных пожертвований сейчас удается восстановить человеку документы, найти его родных, вылечить и т.д.
Удается устраивать раздачу горячих обедов на правом и левом берегу Киева, собирать гуманитарную помощь Пакет тепла, закупать или находить термоодеяла для бездомных.
Однако с полномасштабной войной людей, оказавшихся на улице, стало больше, потребностей больше, а тех, кто готов им помогать, — меньше по объективным причинам.
Сейчас за гуманитарной помощью, которую устраивает проект, приходит гораздо больше людей, которым финансово стало труднее, например, пенсионеров или ВПЛ. А среднестатистический портрет изменился.
На раздаче горячих обедов стало приходить много людей на грани бездомности или обнищания.
На раздаче горячих обедов стало приходить много людей на грани бездомности или обнищания.
Тем временем люди, уже давно находящиеся в таком статусе, действительно сочувствуют тем, чья жизнь после вторжения изменилась в их сторону. Ведь жизнь и ранее бездомных людей существенных изменений не претерпела.
Социализация в государственном учреждении — это сложная бюрократическая процедура, часто отпугивающая людей без домов, поэтому проект мечтает масштабировать помощь и создать собственные реинтеграционные центры для их социализации.
Однако сейчас этому препятствуют определенные трудности, так что проект помогает людям как может.
Приобщиться к этому делу можешь и ты, например, финансово к сборам фонда или физически и адресно помогать на улице. В обоих случаях много усилий для этого не нужно, достаточно просто проявить неравнодушие.
У проекта есть копилка на Добро UA, средства из которой идут исключительно на благотворительные дела. Ты в любой момент можешь узнать, кому именно помогли твои деньги. Также проект собирает донаты по этой ссылке.
Однако основатель проекта говорит, что всегда склоняет людей не столько к денежным пожертвованиям, как поощряет не проходить мимо нуждающихся в помощи.
Однако основатель проекта говорит, что всегда склоняет людей не столько к денежным пожертвованиям, как поощряет не проходить мимо нуждающихся в помощи.
Лучше не давать бездомным просто деньги, а спросить, что им нужно. Начать диалог можно по той же тактике, с которой началась история ОО: “Я могу вами чем-то помочь?” Не всегда бездомные люди хотят помощи, но каждый имеет на нее право.
Бояться общения не стоит. Это обычные люди, оказавшиеся на задворках жизни. Со мной за все годы разговоров и работы с бездомными ни разу не произошло ничего плохого, — рассказал основатель проекта.
Бояться общения не стоит. Это обычные люди, оказавшиеся на задворках жизни. Со мной за все годы разговоров и работы с бездомными ни разу не произошло ничего плохого, — рассказал основатель проекта.
Бывает, что человек не хочет говорить. Это нормально, ведь нельзя с первого взгляда определить, в каком эмоциональном состоянии он находится.
Если человек попросит еду или лекарство, то нужно идти вместе и покупать. Потому что часто проблема не так в отсутствии денег, как в том, что ими не умеют распоряжаться.
Живя в этих условиях, бездомные могут нерационально использовать полученные деньги. К примеру, потратить их на алкоголь или еду на пять дней вперед вместо того, чтобы пойти восстанавливать паспорт.
С началом полномасштабной войны в Украине выросла культура волонтерства. Однако постоянная отдача своего ресурса другим или работа нон-стоп может привести к выгоранию.
Мы рассказали, что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его побороть.
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