Звичайні люди з важкою історією. Розповімо про те, як ти можеш допомогти бездомним

Є люди, які потребують допомоги попри війну та пору року, але зазвичай вони та їхні проблеми лишаються невидимими для суспільства. Йдеться про бездомних людей.

Ці люди не часто опиняються в такому становищі за власною волею чи помилкою. На вулицю їх приводить довгий та важкий життєвий шлях.

Засновник проекту С*ка жизнь та ГО Життя буремне розповів, як ти можеш допомогти безпритульним людям, а також поділився власною історією розриву шаблонів.

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Бездомні — люди, які мали важкий шлях

— У суспільстві до бездомних людей ставляться зазвичай зверхньо, — розповів засновник проекту. Люди уникають та подекуди бояться їх.

Усі бачать фінальну картинку: людину, яка неправильно вдягнена, неправильно пахне. Все тому, що ніхто не намагається зрозуміти, переконуючи себе, що та сама захотіла тут опинитися. Так захищає нас психіка.

Однак далеко не завжди люди, які опинилися просто неба, самостійно доводять себе до цього. Навіть якщо це і так, то до цього моменту привела непроста історія життя.

Серед бездомних рідко бувають люди з повних сімей, які мали нормальну освіту. На таку людину, її світогляд та мислення впливає безліч деталей, які призводять до того, що вона не дуже розуміє, як їй жити, і стає на цей шлях.

Інколи до такого життя приводить випадок. Наприклад, коли у людини крадуть усе, що вона мала: документи, гроші, мобільний та квитки на потяг додому, а як повернутися до життя та соціуму, вона не знає.

І таких історій розбитих життів є багато. Однак маленька допомога від небайдужих може змінити фінал назавжди.

Вона не обов’язково має бути великою, можна починати з простого питання бездомній людині: “Я можу вам чимось допомогти?”

Подальша розмова матиме два потенційні розвитки подій. У першому людина різко відмовить, після чого можна йти далі.

Однак у другому людина може виявитися готовою до розмови й відповісти щось на кшталт: “Та чим ти можеш мені допомогти?” І тоді можна запитати, що саме потрібно.

З такого діалогу і тактики один арт-проект перетворився на ГО Життя буремне і вже шість років адресно допомагає бездомним людям.

Маленьке добро перетворюється на велике: історія допомоги проекту

Мета проекту тепер полягає не лише в тому, щоб просто нагодувати та зігріти, допомогти у соціалізації, відновити документи чи вилікувати важкі травми. Важливо змінити ставлення людей до проблеми бездомності.

Ми обрали для себе таку модель роботи: у холодну пору року допомагаємо гуманітарно, а в теплу — проводимо просвітницьку роботу та працюємо над дестигматизацією бездомних осіб.

Історія масштабної допомоги починалася поступово. Від маленьких добрих речей, які могла зробити одна людина своїм коштом: нагодувати, віддати старі теплі речі тощо, до масштабної допомоги, яка змінює життя.

З кожним разом, ділиться засновник проекту, виклики ставали дедалі більшими. Завдяки благодійним пожертвам нині вдається відновити людині документи, знайти її рідних, вилікувати тощо.

Вдається також влаштовувати роздачу гарячих обідів на правому та лівому березі Києва, збирати гуманітарну допомогу Пакет тепла, закуповувати чи знаходити термоковдри для бездомних.

Однак із повномасштабною війною людей, які опинилися на вулиці, стало більше, потреб більше, а тих, хто ладен їм допомагати, поменшало через об’єктивні причини.

Зараз за гуманітарною допомогою, що влаштовує проект, приходить набагато більше людей, яким фінансово стало важче, наприклад, пенсіонерів чи ВПО. А середньостатистичний портрет змінився.

На роздачі гарячих обідів стало приходити багато людей на межі бездомності чи зубожіння.

Тим часом люди, які вже давно перебувають у такому статусі, справді співчувають тим, чиє життя після вторгнення змінилося в їхній бік. Адже життя і раніше бездомних людей суттєвих змін не зазнало.

Не проходь повз: як ти можеш допомогти безпритульному

Соціалізація у державній установі — це складна бюрократична процедура, яка часто відлякує людей без домівок, тому проект мріє масштабувати допомогу та створити власні реінтеграційні центри для їхньої соціалізації.

Однак зараз цьому перешкоджають певні труднощі, тож проект допомагає людям як може.

Долучитися до цієї справи можеш і ти, наприклад, фінансово до зборів фонду або адресно на вулиці. В обох випадках багато зусиль для цього не треба, досить лише проявити небайдужість.

У проекту є скарбничка на Добро UA, кошти з якої йдуть виключно та благодійні справи. Ти в будь-який момент можеш дізнатися, кому саме допомогли твої гроші. Також проект збирає донати за цим посиланням.

Однак засновник проекту каже, що завжди схиляє людей не стільки до грошових пожертв, як заохочує не проходити повз тих, хто потребує допомоги.

Краще не давати бездомним людям просто гроші, а запитати, що саме їм потрібно. Почати діалог можна за тою ж тактикою, з якої почалася історія ГО: “Я можу вами чимось допомогти?” Не завжди безпритульні люди хочуть допомоги, але кожен має на неї право.

Боятися спілкування не варто. Це звичайні люди, які опинилися на задвірках життя. Зі мною за всі роки розмов і роботи з бездомними жодного разу не сталося нічого поганого, — розповів засновник проекту.

Буває таке, що людина не хоче говорити. Це нормально, адже не можна з першого погляду визначити, в якому емоційному стані вона перебуває.

Якщо людина попросить їжу чи ліки, то треба йти разом і купувати. Бо часто проблема не стільки у відсутності грошей, а в тому, що ними не вміють розпоряджатися.

Живучи в тих умовах, бездомні люди можуть нераціонально використати отримані гроші. Наприклад, на алкоголь чи їжу на п’ять днів уперед замість того, щоб піти відновлювати паспорт.

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