Рассказы

Целый мир на 64 клетки! Истории украинских чемпионов в Международный день шахмат

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июля 2023, 08:00
Міжнародний день шахів: історія свята та українські чемпіони
Фото: Pexels

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