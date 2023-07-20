Целый мир на 64 клетки! Истории украинских чемпионов в Международный день шахмат

20 июля отмечается Международный день шахмат и День шахмат в Украине. Шахматы — это давняя интеллектуальная игра. Кстати, она признана видом спорта в около 100 странах мира.
Не так давно, в 1999 году, Международный олимпийский комитет тоже официально признал шахматы видом спорта.
Мы расскажем об истории возникновения Международного дня шахмат и украинских чемпионов.
На доске, насчитывающей 64 ячейки, может вестись напряженная борьба. Это идеальная игра для стратегов, ведь нужно продумать каждый свой шаг и возможные варианты оппонента. Надо ввести его в заблуждение и подобраться к королю или беспощадно атаковать, жертвуя своими фигурами ради желаемого результата.
Есть тысячи пособий для игры в шахматы, названия комбинаций и стратегий и даже стилей игры в шахматы. В эту игру могут играть все независимо от нации, пола и социального положения. Интеллектуальная игра помогает развить логическое мышление, развивает дух конкурентной способности, но также и объединяет людей. Ведь они собираются по вечерам, чтобы сыграть партию в шахматы.
Международный день шахмат был основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации. Эту дату выбрали, потому что именно 20 июля 1924 года основали эту организацию.
Международный день шахмат был основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации. Эту дату выбрали, потому что именно 20 июля 1924 года основали эту организацию.
В Международный день шахмат по всему миру принято проводить турниры и мастер-классы, а также награждать выдающихся шахматистов и шахматисток.
Почему-то большинство фильмов, сериалов и книг изображают нам игру в шахматы как увлечение пожилых людей, собирающихся на досуге сыграть партию. Но это не так, этим спортом увлекают даже дети, если их поддерживать и помогать в развитии они могут стать чемпионами.
Самый молодой чемпион шахмат из Украины — Руслан Пономарев. Он родился в Горловке Донецкой области. Учился шахматам в соседнем Краматорске в местном Дворце детского и юношеского творчества. Дети, которые в раннем возрасте проявляют способности к шахматам, нуждаются в чувствительном педагоге, который может быть настойчивым и мягким одновременно.
Таким стал для Руслана Александр Шмыков. Он помог Руслану развиваться, и уже в 13 лет (в 1996 году) Пономарев играл на чемпионате мира в Словакии и побеждал взрослых мужчин. Уже тогда у него был рейтинг FIDO 2550. А через два года, в 1998 году, Руслан Пономарев стал самым молодым в мире гроссмейстером мирового уровня.
Еще через четыре года упорного труда он смог побить рекорд знаменитого Гарри Каспарова. В 2002 году Руслан стал самым молодым чемпионом мира.
Еще через четыре года упорного труда он смог побить рекорд знаменитого Гарри Каспарова. В 2002 году Руслан стал самым молодым чемпионом мира.
Фото: Facebook / GM Rusla-n Ponomariov
Украинка Анна Ушенина родилась в Харькове в 1985 году, начала играть в шахматы, когда ей было семь лет. У нее с детства наблюдались аналитические способности, поэтому ее отдали в детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва в Харькове.
В школе под наблюдением тренеров она быстро развивалась, поэтому нужно было подтверждать свой титул на соревнованиях.
Уже в 1997 году Анна Ушенина стала чемпионкой Украины среди девушек младше 12 лет. Затем два года побеждала в категории до 14 лет. А на взрослой арене преуспела в 2005 году. Тогда она стала золотым призером на чемпионате Украины.
В 2012 году она стала первой чемпионкой мира с Украины и 28-й женщиной, которая получила звание международного гроссмейстера.
В 2012 году она стала первой чемпионкой мира с Украины и 28-й женщиной, которая получила звание международного гроссмейстера.
Фото: Facebook / Ukrainian Chess Federation
Марию Музычук называют шахматной королевой Украины. Она родилась в семье заслуженных тренеров Украины по шахматам, и, кажется, будущее девочки было решено.
С шахматами она познакомилась в возрасте двух лет, хотя сама Мария говорит, что мало что понимала в этом возрасте.
По ее словам, шахматы стали лекарством от невнимательности. Ведь ребенком она имела рассеянное внимание и, несмотря на острый ум, могла допускать простые ошибки при выполнении домашнего задания.
В возрасте десяти лет у Марии начались серьезные тренировки, ведь она победила на соревнованиях в Украине среди девушек до десяти лет. Потому это перестало быть просто хобби.
Звание чемпионки мира она приобрела в 2015 году, но этому предшествовали годы сложных тренировок.
Звание чемпионки мира она приобрела в 2015 году, но этому предшествовали годы сложных тренировок.
Музычук вывела своеобразную формулу успеха: чтобы любимое дело доставляло не только удовольствие от процесса, но и определенные результаты, нужно уделять ей по пять-шесть часов в день. Это требует не только ментальных усилий, но и концентрации внимания. По ее словам, нехватка концентрации — одна из самых больших проблем современности.
В мае 2023 года Мария вошла в список десяти лучших шахматисток мира по версии FIDE:
Сейчас, к сожалению, многие украинские спортсмены уехали за границу. Ранее мы рассказывали об оттоке спортсменов из Украины.
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