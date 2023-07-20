Целый мир на 64 клетки! Истории украинских чемпионов в Международный день шахмат

20 июля отмечается Международный день шахмат и День шахмат в Украине. Шахматы — это давняя интеллектуальная игра. Кстати, она признана видом спорта в около 100 странах мира.

Не так давно, в 1999 году, Международный олимпийский комитет тоже официально признал шахматы видом спорта.

Мы расскажем об истории возникновения Международного дня шахмат и украинских чемпионов.

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История Международного дня шахмат

На доске, насчитывающей 64 ячейки, может вестись напряженная борьба. Это идеальная игра для стратегов, ведь нужно продумать каждый свой шаг и возможные варианты оппонента. Надо ввести его в заблуждение и подобраться к королю или беспощадно атаковать, жертвуя своими фигурами ради желаемого результата.

Есть тысячи пособий для игры в шахматы, названия комбинаций и стратегий и даже стилей игры в шахматы. В эту игру могут играть все независимо от нации, пола и социального положения. Интеллектуальная игра помогает развить логическое мышление, развивает дух конкурентной способности, но также и объединяет людей. Ведь они собираются по вечерам, чтобы сыграть партию в шахматы.

Международный день шахмат был основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации. Эту дату выбрали, потому что именно 20 июля 1924 года основали эту организацию.

В Международный день шахмат по всему миру принято проводить турниры и мастер-классы, а также награждать выдающихся шахматистов и шахматисток.

Интересные факты о шахматах

Шахматы пришли к нам из далекой Индии, считается, что этой игре более 1400 лет.

Сейчас ферзь (королева) — самая сильная фигура в шахматах. Но так было не всегда. Раньше ферзь двигался всего на одну клетку по диагонали, затем — на две. Современные ходы ферзя появились в Европе в 15 веке. Считается, что королева Испании Изабелла приказала сделать ферзя сильнейшей фигурой.

Кстати, название этой фигуры тоже интересно. Ведь “ферзь” является заимствованием из восточных языков: турецкого — färz, персидского — ferz, арабского — farzān. В переводе означают полководец или визирь. Свое второе название “королева” фигура получила именно в Европе. Ведь, согласно монархическим традициям, возле короля должна стоять королева.

В 1997 году впервые в истории компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Врачи отмечают, что шахматы развивают память и внимательность человека. В нее рекомендуют играть людям с болезнью Альцгеймера.

Украинские чемпионы по шахматам

Самый молодой чемпион

Почему-то большинство фильмов, сериалов и книг изображают нам игру в шахматы как увлечение пожилых людей, собирающихся на досуге сыграть партию. Но это не так, этим спортом увлекают даже дети, если их поддерживать и помогать в развитии они могут стать чемпионами.

Самый молодой чемпион шахмат из Украины — Руслан Пономарев. Он родился в Горловке Донецкой области. Учился шахматам в соседнем Краматорске в местном Дворце детского и юношеского творчества. Дети, которые в раннем возрасте проявляют способности к шахматам, нуждаются в чувствительном педагоге, который может быть настойчивым и мягким одновременно.

Таким стал для Руслана Александр Шмыков. Он помог Руслану развиваться, и уже в 13 лет (в 1996 году) Пономарев играл на чемпионате мира в Словакии и побеждал взрослых мужчин. Уже тогда у него был рейтинг FIDO 2550. А через два года, в 1998 году, Руслан Пономарев стал самым молодым в мире гроссмейстером мирового уровня.

Еще через четыре года упорного труда он смог побить рекорд знаменитого Гарри Каспарова. В 2002 году Руслан стал самым молодым чемпионом мира.

Первая чемпионка среди шахматисток

Украинка Анна Ушенина родилась в Харькове в 1985 году, начала играть в шахматы, когда ей было семь лет. У нее с детства наблюдались аналитические способности, поэтому ее отдали в детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва в Харькове.

В школе под наблюдением тренеров она быстро развивалась, поэтому нужно было подтверждать свой титул на соревнованиях.

Уже в 1997 году Анна Ушенина стала чемпионкой Украины среди девушек младше 12 лет. Затем два года побеждала в категории до 14 лет. А на взрослой арене преуспела в 2005 году. Тогда она стала золотым призером на чемпионате Украины.

В 2012 году она стала первой чемпионкой мира с Украины и 28-й женщиной, которая получила звание международного гроссмейстера.

Шахматная королева Украины

Марию Музычук называют шахматной королевой Украины. Она родилась в семье заслуженных тренеров Украины по шахматам, и, кажется, будущее девочки было решено.

С шахматами она познакомилась в возрасте двух лет, хотя сама Мария говорит, что мало что понимала в этом возрасте.

По ее словам, шахматы стали лекарством от невнимательности. Ведь ребенком она имела рассеянное внимание и, несмотря на острый ум, могла допускать простые ошибки при выполнении домашнего задания.

В возрасте десяти лет у Марии начались серьезные тренировки, ведь она победила на соревнованиях в Украине среди девушек до десяти лет. Потому это перестало быть просто хобби.

Звание чемпионки мира она приобрела в 2015 году, но этому предшествовали годы сложных тренировок.

Музычук вывела своеобразную формулу успеха: чтобы любимое дело доставляло не только удовольствие от процесса, но и определенные результаты, нужно уделять ей по пять-шесть часов в день. Это требует не только ментальных усилий, но и концентрации внимания. По ее словам, нехватка концентрации — одна из самых больших проблем современности.

В мае 2023 года Мария вошла в список десяти лучших шахматисток мира по версии FIDE:

Хоу Ифань (Китай) — 2628 очков Александра Горячкина (Россия) — 2571 Гампи Коннеру (Индия) — 2567 Екатерина Лагно (Россия) — 2558 Лей Тинцзе (Китай) — 2554 Цюзй Вэньцзюнь (Китай) — 2550 Александра Костенюк (Швейцария) — 2535 Тань Чжуньи (Китай) — 2517 Мария Музычук (Украина) — 2515 Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2513

Сейчас, к сожалению, многие украинские спортсмены уехали за границу. Ранее мы рассказывали об оттоке спортсменов из Украины.

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