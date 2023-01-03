Целыми днями играет в шашки, чтобы собрать донаты на ВСУ: история юноши, занимающегося волонтерством

Юный шашист Андрей Дяченко собрал более 80 тыс. грн для ВСУ. Каждый день он играл в шашки под открытым небом, чтобы только собрать как можно больше денег на нужды защитников.

Андрей решил помочь и подразделению Алексея Высоцкого — редактора программы Вікна. Поэтому ведущая новостей Татьяна Высоцкая не могла не встретиться с юным благотворителем. Она пригласила его в гости, чтобы показать ему телевидение и “за кадром”.

С Андреем встретились в ньюсруме. Показали закулисье журналистской марафонной жизни.

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Парень говорит, что мечтал увидеть, как выглядит все “за кадром”. Ему продемонстрировали все секреты телевизионной кухни. Юноша признается: когда вырастет, хотел бы стать телеведущим, как Татьяна Высоцкая. Вот только нужно подучить английский.

Парень увидел и аппаратную или, как ее называют телевизионщики, АСБ-3. Здесь с десяток человек колдовали над прямыми эфирами с ведущей Яной Брензей. Андрей очень хотел познакомиться и с ней тоже.

С таким талантливым шашистом посоревноваться в игре Яна побоялась. Вместо этого пожелала как можно больше побед над соперниками. Затем Андрей пошел в техническую комнату, оттуда корреспонденты выезжают на съемки и интервью. После написания текста — монтаж.

Свою магию редакция новостей показала, поэтому Андрей колдовал в своей области. Равных ему, как выяснилось, на телеканале нет.

Встреча с Татьяной Высоцкой

Юноша — не только талантливый шашист. За это лето он собрал более 80 тыс. грн. И все передал на нужды ВСУ. Парень принес с собой 10 тыс. грн, которые заработал летом на игре в шашки, чтобы помочь подразделению нашего редактора и мужа ведущей Татьяны Высоцкой. Алексей сейчас на передовой защищает страну от врага.

Я увидел вас и вашего мужа, что он сейчас на фронте. И решил помочь деньгами. Чтобы ваш муж был лучше экипирован, — говорит Андрей.

— Спасибо тебе очень. За твое сердце. Я действительно морально готовилась к этой встрече. Не каждый день тебе через знакомых звонят обычные люди, которые тебе от всего сердца хотят помочь. Это настолько бесценно, что у меня просто не хватает слов.

Очень хотелось отблагодарить. Показать, где я и мой муж, все наши коллеги единственным фронтом здесь помогают фронту там, — подчеркнула Высоцкая.

О начале волонтерства

Андрею даже звонят сами защитники, чтобы поблагодарить. Мама вспоминает, как однажды Андрей решил собирать деньги для защитников. На протяжении всего лета, изо дня в день, он под открытым небом соревновался в игре с соперниками и зарабатывал донаты.

Сейчас для подразделения нашего редактора уже удалось собрать более 280 тыс. грн. Эти деньги пойдут на закупку всего необходимого для защитников.

Сам Андрей обещает: продолжит свое дело — будет играть до нашей победы.

Наши дети — наше будущее. С такими детьми Украина будет точно свободной и сильной страной. Ранее мы рассказывали историю восьмилетнего мальчика, который собрал деньги на авто для ВСУ.

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Фото: Татьяна Высоцкая / Facebook