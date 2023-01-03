Цілими днями грає в шашки, щоб зібрати донати на ЗСУ: історія юнака, який займається волонтерством

Юний шашкіст Андрій Дяченко зібрав понад 80 тис. грн для ЗСУ. Щодня він грав у шашки просто неба, аби зібрати якомога більше грошей на потреби захисників.

Андрій вирішив допомогти й підрозділу Олексія Висоцького — редактора програми Вікна. Тож ведуча новин Тетяна Висоцька не могла не зустрітися з юним доброчинцем. Вона запросила його в гості, щоб показати йому телебачення і “за кадром”.

З Андрієм зустрілися у ньюзрумі. Показали залаштунки журналістського марафонного життя.

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Хлопець каже, що мріяв побачити, як виглядає все “за кадром”. Тож йому продемонстрували усі секрети телевізійної кухні. Юнак зізнається: коли виросте, хотів би стати телеведучим, як Тетяна Висоцька. От лише треба підучити англійську.

Хлопець побачив і апаратну чи, як її називають телевізійники, АСБ-3. Тут з десяток людей чаклували над прямими ефірами з ведучою Яною Брензей. Андрій страшенно хотів познайомитись і з нею також.

З таким талановитим шашкістом позмагатися у грі Яна побоялася. Натомість побажала якомога більше перемог над суперниками. Далі Андрій пішов у технічну кімнату, звідти кореспонденти виїжджають на знімання та інтерв’ю. Після написання тексту — монтаж.

Свою магію редакція новин показала, тож Андрій чаклував у своїй царині. Рівних йому, як з’ясувалось, на телеканалі немає.

Зустріч із Тетяною Висоцькою

Юнак — не лише талановитий шашкіст. За це літо він зібрав грою понад 80 тис. грн. І усе передав на потреби ЗСУ. Хлопець приніс з собою 10 тис. грн, які заробив улітку на грі в шашки, щоб допомогти підрозділу нашого редактора і чоловіка ведучої Тетяни Висоцької. Олексій зараз на передовій боронить країну від ворога.

Я побачив вас і вашого чоловіка, що він зараз на фронті. І вирішив вам допомогти грошима. Щоб ваш чоловік був краще екіпірований, — говорить Андрій.

— Дякую тобі дуже. За твоє серце. Я насправді морально готувалася до цієї зустрічі. Не кожного дня тобі через знайомих телефонують звичайні люди, які тобі з усього серця хочуть допомогти. Це настільки неоціненно, що у мене просто бракує слів.

Дуже хотілося віддячити. Показати, де я і мій чоловік, всі наші колеги єдиним фронтом тут допомагають фронту там, — наголосила Висоцька.

Про початок волонтерства

Андрію навіть телефонують самі захисники, щоб подякувати. Мама пригадує, як одного дня Андрій вирішив збирати гроші для захисників. Упродовж усього літа, з дня в день, він просто неба змагався у грі з суперниками й заробляв донати.

Зараз для підрозділу нашого редактора вже вдалося зібрати понад 280 тис. грн. Ці гроші підуть на закупівлю усього необхідного оснащення для захисників.

Сам Андрій обіцяє: продовжить свою справу — гратиме до омріяної перемоги.

Наші діти — наше майбутнє. З такими дітьми Україна точно буде вільною та сильною країною. Раніше ми розповідали історію восьмирічного хлопчика, який зібрав кошти на авто для ЗСУ.

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Фото: Тетяна Висоцька / Facebook