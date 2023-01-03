Цілими днями грає в шашки, щоб зібрати донати на ЗСУ: історія юнака, який займається волонтерством

Юний шашкіст Андрій Дяченко зібрав понад 80 тис. грн для ЗСУ. Щодня він грав у шашки просто неба, аби зібрати якомога більше грошей на потреби захисників.
Андрій вирішив допомогти й підрозділу Олексія Висоцького — редактора програми Вікна. Тож ведуча новин Тетяна Висоцька не могла не зустрітися з юним доброчинцем. Вона запросила його в гості, щоб показати йому телебачення і “за кадром”.
З Андрієм зустрілися у ньюзрумі. Показали залаштунки журналістського марафонного життя.
Хлопець каже, що мріяв побачити, як виглядає все “за кадром”. Тож йому продемонстрували усі секрети телевізійної кухні. Юнак зізнається: коли виросте, хотів би стати телеведучим, як Тетяна Висоцька. От лише треба підучити англійську.
Хлопець побачив і апаратну чи, як її називають телевізійники, АСБ-3. Тут з десяток людей чаклували над прямими ефірами з ведучою Яною Брензей. Андрій страшенно хотів познайомитись і з нею також.
З таким талановитим шашкістом позмагатися у грі Яна побоялася. Натомість побажала якомога більше перемог над суперниками. Далі Андрій пішов у технічну кімнату, звідти кореспонденти виїжджають на знімання та інтерв’ю. Після написання тексту — монтаж.
Свою магію редакція новин показала, тож Андрій чаклував у своїй царині. Рівних йому, як з’ясувалось, на телеканалі немає.
Юнак — не лише талановитий шашкіст. За це літо він зібрав грою понад 80 тис. грн. І усе передав на потреби ЗСУ. Хлопець приніс з собою 10 тис. грн, які заробив улітку на грі в шашки, щоб допомогти підрозділу нашого редактора і чоловіка ведучої Тетяни Висоцької. Олексій зараз на передовій боронить країну від ворога.
Я побачив вас і вашого чоловіка, що він зараз на фронті. І вирішив вам допомогти грошима. Щоб ваш чоловік був краще екіпірований, — говорить Андрій.
Я побачив вас і вашого чоловіка, що він зараз на фронті. І вирішив вам допомогти грошима. Щоб ваш чоловік був краще екіпірований, — говорить Андрій.
— Дякую тобі дуже. За твоє серце. Я насправді морально готувалася до цієї зустрічі. Не кожного дня тобі через знайомих телефонують звичайні люди, які тобі з усього серця хочуть допомогти. Це настільки неоціненно, що у мене просто бракує слів.
Дуже хотілося віддячити. Показати, де я і мій чоловік, всі наші колеги єдиним фронтом тут допомагають фронту там, — наголосила Висоцька.
Андрію навіть телефонують самі захисники, щоб подякувати. Мама пригадує, як одного дня Андрій вирішив збирати гроші для захисників. Упродовж усього літа, з дня в день, він просто неба змагався у грі з суперниками й заробляв донати.
Зараз для підрозділу нашого редактора вже вдалося зібрати понад 280 тис. грн. Ці гроші підуть на закупівлю усього необхідного оснащення для захисників.
Зараз для підрозділу нашого редактора вже вдалося зібрати понад 280 тис. грн. Ці гроші підуть на закупівлю усього необхідного оснащення для захисників.
Сам Андрій обіцяє: продовжить свою справу — гратиме до омріяної перемоги.
Наші діти — наше майбутнє. З такими дітьми Україна точно буде вільною та сильною країною. Раніше ми розповідали історію восьмирічного хлопчика, який зібрав кошти на авто для ЗСУ.
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Фото: Тетяна Висоцька / Facebook