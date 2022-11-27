Співатиму для ЗСУ, поки не закінчиться війна: як восьмирічний хлопчик назбирав на авто для захисників

Восьмирічний Сергій Мороз співає українські пісні та заробляє гроші на допомогу Збройним силам України. За 25 днів хлопець зміг назбирати на автомобіль для наших розвідників.

Раніше маленький волонтер вже допомагав українським військовим. Наприклад, свій перший заробіток віддав Фонду Сергія Притули.

Тому після першої вдалої акції допомоги, одразу пообіцяв командувачу ОК Північ Віктору Ніколюку, що придбає для військових потреб автомобіль.

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Я раніше говорив, що хочу купити машину, та обіцяв це зробити. Як обіцяв, так і зробив.

Хлопчик впевнений, що автівка на передовій просто необхідна, тому її наявність наближає перемогу України.

Своєю чергою командувач ОК Північ Віктор Ніколюк говорить, що саме українські діти зараз як ніхто розуміють загрозу, яку несе війна та російська армія, яка її розпочала.

Діти — та рушійна сила, яка допомагає нашим Збройним силам.

На жаль, вже багатьом дітям довелось побувати в епіцентрі цієї агресії. Тому малеча розуміє, що подібного у жодному разі надалі не можна допустити, і продовжують працювати на перемогу.

Не дивно, що Сергія не лякає і холод. Хлопчик налаштований і далі допомагати армійцям та наближати нашу перемогу.

Я кажу, що люблю співати, це моя улюблена справа. Тому співатиму для ЗСУ, поки не закінчиться ця війна.

Діти України не перестають дивувати своїми подвигами. Читай, як восьмирічна волонтерка з Одеси робить браслетики, кошти з яких передає для ЗСУ.

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