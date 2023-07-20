Цілий світ на 64 клітинки! Історії українських чемпіонів у Міжнародний день шахів

20 липня відзначають Міжнародний день шахів та День шахів в Україні. Шахи — це давня інтелектуальна гра. До речі, вона визнана видом спорту у близько 100 країнах світу. Не так давно, у 1999 році, Міжнародний олімпійський комітет теж офіційно визнав шахи видом спорту.

Ми розповімо про історію виникнення Міжнародного дня шахів та українських чемпіонів.

Історія Міжнародного дня шахів

На дошці, яка налічує 64 клітинки, може вестися напружена боротьба. Це ідеальна гра для стратегів, адже треба продумати кожен свій крок та можливі варіанти свого опонента. Треба завести його в оману та підібратися до короля чи нещадно атакувати, жертвуючи своїми фігурами задля бажаного результату.

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Існують тисячі посібників для гри в шахи, назви комбінацій, стратегій та навіть стилів гри у шахи. У цю гру можуть грати всі, незалежно від нації, статі та соціального стану. Інтелектуальна гра допомагає розвинути логічне мислення, розвиває дух конкурентоспроможності, але також й об’єднує людей. Адже вони збираються вечорами, щоб зіграти чергову партію.

Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації. Цю дату обрали, бо саме 20 липня 1924 року заснували цю організацію.

У Міжнародний день шахів по всьому світу заведено проводити турніри та майстер-класи, а також нагороджувати видатних шахістів та шахісток.

Цікаві факти про шахи

Шахи прийшли до нас з далекої Індії, вважається, що цій грі понад 1400 років.

Зараз ферзь (королева) — найсильніша фігура у шахах. Але так було не завжди. Раніше ферзь рухався лише на одну клітку по діагоналі, потім на дві. Сучасні ходи ферзя з’явилися в Європі у 15 сторіччі. Вважається, що королева Іспанії Ізабелла наказала зробити ферзя найсильнішою фігурою.

До речі, назва цієї фігури також цікава. Адже “ферзь” є запозиченням зі східних мов: турецької — färz, перської — ferz, арабської — farzān. У перекладі означають полководець або візир. Свою другу назву “королева” фігура дістала саме у Європі. Адже, згідно з монархічними традиціями, біля короля має стояти королева.

У 1997 році вперше в історії комп’ютер обіграв чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова.

Лікарі зазначають, що шахи розвивають пам’ять і уважність людини. У неї рекомендують грати людям з хворобою Альцгеймера.

Українські чемпіони з шахів

Наймолодший чемпіон

Чомусь більшість фільмів, серіалів та книг зображують нам гру в шахи як захоплення літніх людей, які збираються на дозвіллі зіграти партію. Але це зовсім не так, цим спортом захоплюють навіть діти. Якщо їх підтримувати та допомагати у розвитку, вони можуть стати чемпіонами.

Наймолодший чемпіон шахів з України — Руслан Пономарьов. Він народився у Горлівці Донецької області. Навчався гри в шахи в сусідньому Краматорську в місцевому Палаці дитячої та юнацької творчості. Діти, які у ранньому віці виявляють здібності до шахів, потребують чутливого педагога, який може бути наполегливим і м’яким водночас.

Таким став для Руслана Олександр Шмиков. Він допоміг Руслану розвиватися, і вже у 13 років (у 1996 році) Пономарьов грав на чемпіонаті світу у Словаччині та перемагав дорослих чоловіків. Уже тоді він мав рейтинг FIDO 2550. А за два роки, у 1998 році, Руслан Пономарьов став наймолодшим у світі гросмейстером світового рівня.

Ще за чотири роки наполегливої праці він зміг побити рекорд знаменитого Гаррі Каспарова. У 2002 році Руслан став наймолодшим чемпіоном світу.

Перша чемпіонка серед шахісток

Українка Анна Ушеніна народилась у Харкові в 1985 році, вона почала грати в шахи, коли їй було сім років. У неї змалечку спостерігалися аналітичні здібності, тому її віддали в дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву в Харкові.

У школі під наглядом тренерів вона швидко розвивалася, тому треба було підтверджувати свій титул на змаганнях.

Уже у 1997 році Анна Ушеніна стала чемпіонкою України серед дівчат молодше 12 років. Потім два роки перемагала у категорії до 14 років. А на дорослій арені здобула успіх у 2005 році. Тоді вона стала золотою призеркою на чемпіонаті України.

У 2012 році вона стала першою чемпіонкою світу з України та 28-ю жінкою, яка здобула звання міжнародної гросмейстерки.

Шахова королева України

Марію Музичук називають шаховою королевою України. Вона народилася у родині заслужених тренерів України із шахів, тож, здається, майбутнє дівчинки було вирішене.

З шахами вона познайомилася у віці двох років, хоча сама Марія каже, що мало що розуміла у тому віці.

За її словами, шахи стали ліками проти неуважності. Адже дитиною вона мала розсіяну увагу та, попри гострий розум, могла допускатися простих помилок при виконанні домашнього завдання.

У віці десяти років у Марії почалися серйозні тренування, адже вона перемогла на змаганнях в Україні серед дівчат до десяти років. Тому це перестало бути просто хобі.

Звання чемпіонки світу вона здобула у 2015 році, але цьому передували роки складних тренувань.

Музичук вивела своєрідну формулу успіху: щоб улюблена справа приносила не лише задоволення від процесу, а й певні результати, треба приділяти їй по п’ять-шість годин на добу. Це потребує не лише ментальних зусиль, а й концентрації уваги. За її словами, брак концентрації — одна з найбільших проблем сучасності.

У травні 2023 року Марія увійшла до списку десяти найкращих шахісток світу за версією FIDE:

Хоу Іфань (Китай) — 2628 очок Олександра Горячкіна (Росія) — 2571 Гампі Конеру (Індія) — 2567 Катерина Лагно (Росія) — 2558 Лей Тінцзє (Китай) — 2554 Цюзй Веньцзюнь (Китай) — 2550 Алєксандра Костенюк (Швейцарія) — 2535 Тань Чжун’ї (Китай) — 2517 Марія Музичук (Україна) — 2515 Нана Дзагнідзе (Грузія) — 2513

Зараз, на жаль, багато українських спортсменів виїхали за кордон. Раніше ми розповідали про відтік спортсменів з України.

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