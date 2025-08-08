4-месячная девочка умерла в больнице Полтавы — родители подозревают врачей

В Полтаве продолжается расследование трагической смерти 4-месячной девочки Виктории Киященко, которая умерла 27 июля в детской больнице. Ее родители, считают, что причиной смерти стала халатность медицинского персонала. По делу уже открыто уголовное производство.

Об этом говорится в сюжете Суспильного.

Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти стала гипертоническая кардиомиопатия — сердечное заболевание, которое приводит к утолщению сердечной мышцы. Однако, по словам отца, состояние ребёнка значительно ухудшилось после второго прививки.

Отец девочки утверждает, что Виктория была здорова

Отец погибшего младенца Евгений Киященко рассказал журналистам, что девочка родилась абсолютно здоровой. Но через два месяца после рождения ребёнок внезапно начал худеть.

Виктория начала кашлять и перестала набирать вес, — вспоминает отец.

Он отметил, что врачи, слушая легкие, говорили, что они чистые, но не обращали внимания на сердце. По словам господина Киященко, никаких УЗИ сердца не назначали.

Отец считает, что второе прививка вызвало резкое ухудшение состояния девочки.

— Она плакала, не могла успокоиться, не спала, не ела, — говорит он.

Когда родители обратились к врачу, тот направил их в стационар, заметив бледность и тяжёлое дыхание ребёнка.

Родители обвиняют врачей в халатности

В больнице Викторию сначала обследовали и поставили предварительный диагноз — пневмония. Её госпитализировали в реанимацию, где в течение двух суток, по словам отца, лечили именно пневмонию, хотя врачи предполагали, что возможно есть какое-то осложнение на сердце.

Фото: Суспільне Полтава

В реанимации врачи заподозрили сердечную патологию, но, как утверждает отец погибшей девочки, кардиолога вызвали только на следующий день.

После осмотра врач прописал сироп, который, по словам отца, так и не открыли.

— Я за 10 минут спустился, поднялся и принес этот сироп, а уже через сутки нам сообщили о смерти Виктории, и сироп так не открыли. За две суток пребывания ребёнка в больнице ни разу не поменяли подгузник, — возмущенно заявляет отец.

Врачи говорят, что вакцина не могла убить девочку

Педиатр Вадим Пономаренко, комментируя ситуацию, отметил, что вакцина не вызывает таких реакций. По его мнению, у девочки могли быть нарушения сердца, которые проявились после рождения.

— У детей есть открытое овальное окно до года. Ребенок растет, сердце растет, какие-то патологии проявляются, — объяснил врач.

Родители обратились в полицию, и сейчас начато уголовное производство по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины “Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачами”.

Как прокомментировал руководитель Полтавской окружной прокуратуры Иван Сагайдачный, в деле назначена судебно-медицинская экспертиза, которая продолжается. Также прокуратура инициировала служебное расследование действий медицинского персонала.

— Санкция указанной статьи предусматривает максимальное лишение свободы в размере трех лет с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, — акцентировал прокурор.

Педиатр, который наблюдал ребёнка, отказался от комментариев, ссылаясь на продолжающееся следствие. В городском департаменте здравоохранения также отказались предоставлять информацию, ссылаясь на отсутствие правовых оснований.

Напомним, это не первый случай, когда умирает младенец. Недавно в Одессе произошла трагедия — в городском роддоме №5 умер новорожденный ребёнок. Мать погибшего ребенка обвиняет врачей в его смерти.

