Истории Рассказы

4-месячная девочка умерла в больнице Полтавы — родители подозревают врачей

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 августа 2025, 13:00
4-месячная девочка умерла в больнице Полтавы — родители подозревают врачей

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь