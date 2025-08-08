4-місячна дівчинка померла у лікарні Полтави — батьки підозрюють лікарів

У Полтаві триває розслідування трагічної смерті 4-місячної дівчинки Вікторії Киященко, яка померла 27 липня у дитячій лікарні. Її батьки, вважають, що причиною смерті стала недбалість медичного персоналу. У справі вже відкрито кримінальне провадження.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Згідно з висновком патологоанатома, причиною смерті стала гіпертонічна кардіоміопатія — серцеве захворювання, що призводить до потовщення м’яза серця. Однак, за словами батька, стан дитини значно погіршився після другого щеплення.

Батько дівчинки стверджує, що Вікторія була здорова

Батько загиблого немовляти Євгеній Киященко розповів журналістам, що дівчинка народилася абсолютно здоровою. Але через два місяці після народження немовля почало раптово худнути.

Вікторія почала підкашлювати та перестала набирати вагу, — згадує батько.

Він зазначив, що лікарі, слухаючи легені, говорили, що вони чисті, але не звертали уваги на серце. За словами пана Киященка, жодних УЗД серця не призначали.

Батько вважає, що друге щеплення спричинило різке погіршення стану дівчинки.

— Вона плакала, не могла заспокоїтись, не спала, не їла,— каже він.

Коли батьки звернулися до лікаря, той направив їх у стаціонар, побачивши блідість та важке дихання дитини.

Батьки звинувачують лікарів в недбалості

У лікарні Вікторію спочатку обстежили й поставили попередній діагноз — пневмонія. Її госпіталізували до реанімації, де протягом двох діб, за словами батька, лікували саме пневмонію, хоча лікарі припускали, що можливо, є якесь ускладнення на серце.

У реанімації лікарі запідозрили серцеву патологію, але, як стверджує батько загиблої дівчинки, кардіолога викликали лише наступного дня.

Після огляду, лікар прописав сироп, який, за словами батька, так і не відкрили.

— Я протягом 10 хвилин спустився, піднявся і приніс цей сироп, а вже через добу нам повідомили про смерть Вікторії, і сироп так не відкрили. За дві доби перебування дитини в лікарні жодного разу не змінити їй підгузок,— обурено заявляє батько.

Лікарі говорять, що вакцина не могла вбити дівчинку

Лікар-педіатр Вадим Пономаренко, коментуючи ситуацію, зазначив, що вакцина не дає таких реакцій. На його думку, у дівчинки могла бути вада серця, яка проявилася після народження.

У діток відкрите овальне вікно до року. Дитинка росте, сердечко росте, якісь патології проявляються, — пояснив лікар.

Батьки звернулися до поліції, і наразі розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України “Неналежне виконання професійних обов’язків лікарями”.

Як прокоментував керівник Полтавської окружної прокуратури Іван Сагайдачний, у справі призначено судово-медичну експертизу, яка триває. Також прокуратура ініціювала службове розслідування щодо дій медичного персоналу.

— Санкція вказаної статті передбачає максимальне позбавлення волі у вигляді трьох років з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки, — акцентував прокурор.

Педіатр, який спостерігав дитину, відмовився від коментарів, посилаючись на слідство що триває. У міському департаменті охорони здоров’я також відмовилися надавати інформацію, посилаючись на відсутність правових підстав.

Головне фото: Суспільне Полтава.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли помирає немовля. Днями в Одесі трапилася трагедія — у міському пологовому будинку №5 померло новонароджене немовля. Мати загиблої дитини звинувачує у смерті дитини — лікарів.

