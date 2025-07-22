Беременная жена нардепа разбирала завалы: как РФ забрала у девушки отца и жилье

Фото Instagram “Слишком много они у меня забрали. Но у меня еще много очень ценного, что я попытаюсь уберечь, изо всех сил” — написала Богдана Жупанина, когда россияне уничтожили ее жилье. Девушка на последнем месяце беременности была вынуждена разбирать завалы собственной квартиры. Делимся историей Богданы в материале. Богдана Жупанина потеряла жилье после обстрела Киева Богдана опубликовала фото выжженной россиянами квартиры и написала о своих эмоциях. Она никогда не думала, что беременной будет разбирать завалы. Фото разрушенного жилья облетело все медиа. К счастью, никто из семьи не пострадал. Однако кота пришлось спасать. Сейчас он находится в стационаре ветклиники. Квартира превратилась в пепел и сплошную воронку.Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Казалось бы, второй этаж, внутренний двор — шанс, что туда попадет что-то, почти нулевой. Но именно этот один на тысячу сегодня случился. Сознательное решение спрятаться спасло женщине жизнь. Богдана написала, чтобы каждый из нас не испытывал судьбу и спускался в укрытие во время тревоги. Девушка поделилась, что в 2022 году россияне забрали у нее папу. А теперь — отобрали родной дом. После прилета в квартиру Богдана с мужем начнет новый этап жизни — с мамой, тремя животными и малышом, который появится совсем скоро — они будут жить вместе. Читать по теме Люся мне очень болит: жена героя вспомнила последние слова воина История Скифа – это путь от мечты стать летчиком к подвигу командира, отдавшего жизнь за собратьев и Украину. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @bohdana_zhupanyna Отец Богданы погиб героем на войне в 2022 году. Пятеро детей и двое внуков остались без отца и деда. О девушке известно, что она победительница Miss Ukraine International 2018. Богдана развивает блог, актерскую карьеру, играет в рекламе и театре. В 2023 году Богдана вышла замуж за нардепа от Слуги народа Андрея Жупанина. Пара ждет первого ребенка. Раньше мы делились историей о защитнике, который отдал свою жизнь за Украину, но никогда не видел родной дочери. Какое невероятное мужество и сила у его жены Алены, которая не сдается, читай в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Жизненные истории, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter