Беременная жена нардепа разбирала завалы: как РФ забрала у девушки отца и жилье

“Слишком много они у меня забрали. Но у меня еще много очень ценного, что я попытаюсь уберечь, изо всех сил” — написала Богдана Жупанина, когда россияне уничтожили ее жилье. Девушка на последнем месяце беременности была вынуждена разбирать завалы собственной квартиры. Делимся историей Богданы в материале.

Богдана Жупанина потеряла жилье после обстрела Киева

Богдана опубликовала фото выжженной россиянами квартиры и написала о своих эмоциях. Она никогда не думала, что беременной будет разбирать завалы. Фото разрушенного жилья облетело все медиа.

К счастью, никто из семьи не пострадал. Однако кота пришлось спасать. Сейчас он находится в стационаре ветклиники. Квартира превратилась в пепел и сплошную воронку.

Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Казалось бы, второй этаж, внутренний двор — шанс, что туда попадет что-то, почти нулевой. Но именно этот один на тысячу сегодня случился.

Сознательное решение спрятаться спасло женщине жизнь. Богдана написала, чтобы каждый из нас не испытывал судьбу и спускался в укрытие во время тревоги.

Девушка поделилась, что в 2022 году россияне забрали у нее папу. А теперь — отобрали родной дом.

После прилета в квартиру Богдана с мужем начнет новый этап жизни — с мамой, тремя животными и малышом, который появится совсем скоро — они будут жить вместе.

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Отец Богданы погиб героем на войне в 2022 году. Пятеро детей и двое внуков остались без отца и деда.

О девушке известно, что она победительница Miss Ukraine International 2018. Богдана развивает блог, актерскую карьеру, играет в рекламе и театре. В 2023 году Богдана вышла замуж за нардепа от Слуги народа Андрея Жупанина. Пара ждет первого ребенка.

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