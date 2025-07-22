Вагітна дружина нардепа розбирала завали: як РФ забрала у дівчини батька і житло

“Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти, щосили” — написала Богдана Жупанина, коли росіяни знищили її житло. Дівчина на останньому місяці вагітності була змушена розбирати завали власної квартири. Ділимося історією Богдани у матеріалі.

Богдана Жупанина втратила житло після обстрілу Києва

Богдана опублікувала фото випаленої росіянами квартири та написала про свої емоції. Вона ніколи не думала, що вагітною розбиратиме завали. Фото зруйнованого житла облетіло усі медіа.

На щастя, ніхто з родини дівчини не постраждав. Однак кота довелося рятувати. Нині він у стаціонарі ветклініки. Квартира перетворилася на попіл і суцільну вирву.

Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився.

Свідоме рішення сховатися врятувало жінці життя. Богдана написала, аби кожен з нас не випробовував долю і спускався в укриття під час тривоги.

Дівчина поділилася, що у 2022 році росіяни забрали у неї тата. А тепер — відібрали рідну домівку.

Після прильоту у квартиру Богдана з чоловіком почне новий етап життя — з мамою, трьома тваринками та малюком, що з’явиться зовсім скоро — вони житимуть разом.

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Батько Богдани загинув героєм на війні у 2022 році. П‘ятеро дітей та двоє онуків залишились без батька та діда.

Про дівчину відомо, що вона переможниця Miss Ukraine International 2018. Богдана розвиває блог, акторську кар’єру, грає у рекламі та театрі. У 2023 році Богдана вийшла заміж за нардепа від Слуги народу Андрія Жупанина. Пара чекає на першу дитину.

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