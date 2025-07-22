Історії Розповіді

Вагітна дружина нардепа розбирала завали: як РФ забрала у дівчини батька і житло

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Липня 2025, 20:00
Богдана Жупанина
Фото Instagram

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