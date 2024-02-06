“Пей и ползи за дроном”: невероятная история спасения военного, который раненым преодолел 700 м для эвакуации

Украинские военные ценят жизнь каждого собрата. Медики или даже обычные бойцы прилагают все усилия, чтобы спасти других, даже если военный в опасной части поля боя.

Эта история о невероятном спасении военного с помощью дрона. Чтобы спастись, мужчине пришлось с ранением проползти 700 м. В этом ему помогли аэроразведчики.

Пей и ползи за дроном

Сергей Купин получил ранение во время боя на Сватовском направлении. Он оказался слишком близко к врагу, поэтому его не смогли эвакуировать. Мужчине было крайне тяжело передвигаться самостоятельно, но он сделал это ради своего спасения. Надежду и силы ему дал дрон, который сбросил горячий чай и записку: “Друг, пей и ползи за дроном”. Это послание вместе с горячим чаем прислали раненому пограничнику аэроразведчики 68 ОЕБр. Всю дистанцию в 700 м ему указывала “птичка”.

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— Когда первый дрон отработал, то удар пришелся мне в спину. Я прыгнул и сразу понял, что ногу ранило. Один из военнослужащих, которые находились со мной, оказал помощь — наложил турникет, — вспоминает Сергей.

Аэроразведчик с позывным Луг говорит, что была слишком близкая дистанция к врагу. С одной стороны 100 м, с другой — 200 м. Подойти туда безопасно не было возможности.

— Мы видели, что какой-то участок Сергей уже прополз и предлагали ему ползти за дроном, чтобы вывести его на ту дистанцию, где пехота может выйти и встретить его, — говорит аэроразведчик.

Дрон спустился, посмотрел и улетел. Когда начал снова лететь, я увидел, что он что-то несет. Думал, что все… Сейчас погибну. А он скинул напиток и записку, — делится Купин.

Аэроразведчик с позывным Горынь говорит, что одной батарейкой его подводили к украинским позициям, затем вернулись и сменили другую батарейку. Встретили группу эвакуации, подвели ее к нему, так и забрали Сергея.

У меня было желание, чтобы меня скорее эвакуировали, потому что был испуган, голоден, перемерз весь, — говорит он.

Сейчас мужчина лечится в одном из госпиталей. Врачи говорят, что прогнозы благоприятны, а то, что с ним произошло, — счастливый случай для его жизни. Сергей очень благодарен, что его не оставили, не бросили умирать, а спасли.

Невероятные истории можно услышать от боевых медиков. Ранее мы рассказывали, как медик спас военного с хвостиком мины в ноге.

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