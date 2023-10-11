Жаль, что ты не прочтешь мое письмо. История 14-летней Софии, которая через стихи выражает любовь к погибшему отцу-герою

14-летняя София Горошко из-за войны потеряла самого родного человека — папу. Девочка мечтает снова услышать его голос, обнять, поговорить и посмотреть в его серые глаза, всегда дарившие надежду на лучшее.

Она мечтает забыть похороны, крики, плач и его гроб. София продолжает общаться с папой, но теперь через письма и стихи, которые он, к сожалению, уже никогда не прочтет. Девочка тяжело переживает потерю, но находит утешение в творчестве. Она знает, что ее папа — герой, для нее и для всей страны.

До сих пор надеюсь, что это все сон

С началом полномасштабной войны отец Софии Николай, будучи непригодным к службе, настойчиво просил военкомат взять его в ВСУ. А попав на передовую, рассказывал об армии только лучшее.

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Говорил, что наши ребята воюют очень профессионально. Николай был одним из смельчаков, кто отважно борется за свою Родину. Но, к сожалению, мужчина погиб в одном из боев под Бахмутом, это произошло 8 марта 2023 года.

Я до сих пор надеюсь, что это все сон, и через несколько часов я побегу к нему в крепкие объятия. Он жив, жив! Лишь далеко, очень далеко, — делится Софья.

Девочка тяжело переживает смерть отца. Справиться с этим сложным периодом помогает ей работа с психологом. Специалист порекомендовал не держать негативные эмоции в себе, а выливать их на бумагу, тексты или рисунки. Софья прислушалась к этой мысли и говорит, что это действительно помогает ей.

— Моя бабушка и дедушка очень творческие. Они писали стихи. Наверное, я от них переняла этот талант — тоже пробую писать. Однажды я написала стихотворение о папе и решила прочесть его своим родным — все плакали, — говорит Софья. Своим стихом она поделилась и с нами.

***

Боляче?

Боляче — дивитися, як виносять його труну, бачити, як її закопують та розуміти, що ти його більше не побачиш, не обіймеш. Боляче — чути крики, постріли та гімн України, коли його ховають глибоко в землю. Боляче — відчувати ту біль, яка осіла у твоїй душі. Боляче — надіятися, що він живий, та писати йому, розповідати, як в тебе справи. Боляче — чути слова “мені шкода”, “співчуваю”. Боляче — розуміти, що його вже не повернути. Боляче — бачити його і розмовляти з ним уві сні. Це дуже боляче…

***

Девочка также пишет письма своему папе, погибшему. Вот одна из ее коротких переписок:

— Прошло уже полгода, а я тебе еще пишу. Пишу в надежде, что ты это прочтешь. Отправляю тебе фотографии, рассказываю обо всем на свете. Я сожалею, что так мало давала тебе внимания. Если бы я тогда знала… Ты не заслуживал этого — ты заслуживал долго и счастливо жить.

Любовь к чтению и подарок от папы

София многое читает и ведет собственный Telegram-канал, в котором делится мыслями и эмоциями от прочитанных книг.

— В какой-то момент я начала много читать. Сначала у меня было хобби: записывать то, что запомнила из прочитанного, а потом дописывала сюжеты самостоятельно, придумывала свои. Папа знал о моей любви к чтению и подарил мне книгу Тысяча памятных поцелуев. Но после его смерти мне трудно было ее читать, потому что я постоянно вспоминала его.

А однажды мне приснился сон, где папа говорил, что у меня все получится. Я как раз беспокоилась, что Telegram-канал, который я веду, никто не захочет читать. А теперь у меня есть возможность о нем рассказать. Поэтому я приглашаю всех, кто интересуется литературой, в мой телеграмм-канал Книжный лес, — говорит девочка.

София знает, что папа до сих пор поддерживает ее, для нее это самая большая мотивация. Папа научил дочь не опускать руки, всегда идти до конца и верить, что все к лучшему. В одном из сообщений в своем канале девочка пишет:

— Папа, привет! Представляешь, некоторые считают, что у меня действительно есть талант. У меня все хорошо, надеюсь, что у тебя тоже. Я очень-очень скучаю и часто плачу. Так хочется тебя обнять… Меня убивает эта надпись в сети — “заходил очень давно”. Я до сих пор надеюсь, что это какая-то ошибка, плохая шутка, — говорится в сообщении.

Цените мгновения с близкими

— Иногда мы не ценим моменты, проведенные с близкими людьми. Думаем, мы снова увидимся, что будем сидеть и разговаривать за чашкой горячего шоколада. Но когда близкие люди уходят от нас, мы начинаем понимать важность каждого мгновения. Каждые объятия, каждый разговор и ссора, каждый момент был чертовски важен.

И именно в тот момент, когда вы сидите полностью разбиты, когда понимаете, что все этого человека в вашей жизни больше не будет, вы начинаете себя винить, что в ту минуту его/ее сильнее не обняли, не сказали, как сильно цените. Что я хочу этим сказать?

А вот что: пока вы вместе, пока у вас есть возможность, цените друг друга, каждый момент проведенный вместе, каждую минуту и секунду. Потому что эта минута может быть последней, — делится своими размышлениями девочка.

Одно из желаний, которое удалось реализовать

София очень талантливая. Она также любит танцы, рисование, но особенно — музыку. Раньше ходила на вокал и училась играть на бандуре. А потом захотела играть на гитаре.

— После смерти папы я стала подопечной благотворительного фонда Дети Героев, который помогает детям, потерявшим родителей из-за войны. Когда наша семейная помощница от Фонда Мирослава услышала о том, что я мечтаю о гитаре, она подарила мне свою гитару. Теперь я учусь играть с помощью YouTube. Было очень приятно, что работники готовы отдать свои собственные вещи тем, кто в этом нуждается.

София мечтает, чтобы кончилась война. Она желает силы детям, потерявшим родных, потому что по собственному опыту знает, как это тяжело.

— Говорят, пройдет время, и эта рана перестанет болеть. Но это не так. Мы должны прилагать усилия, чтобы вытащить себя из того угнетенного состояния.

Я знаю, что мой папа не хотел бы, чтобы я постоянно скучала и плакала. Так что главное — не погружаться в негативные мнения и не зацикливаться на проблемах. Надо искать возможности, чтобы жить и развиваться дальше, — рассуждает она.

В своем Telegram-канале она до сих пор обращается к папе:

— Папа, ты был лучшим. Ты был для меня примером, опорой, поддержкой и надеждой. Прости, что не всегда принимала твои звонки. Благодарю тебя за все твои подарки и проведенное со мной время. Спасибо за последний подарок. Эта книга для меня особенная, как и ты. Благодарю тебя за все. Ты отдал свою жизнь за нас, за Украину, я горжусь, что мой отец — герой. Я горжусь тобой, хоть мне и больно. Я тебе писала письмо, жаль, что ты его так и не прочтешь, — говорится в сообщении.

К сожалению, из-за войны много детей потеряли своих родителей. Ранее мы рассказывали историю Дмитрия Ильченко о потере отца на войне и мечте научиться IT-делу.

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