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Жаль, что ты не прочтешь мое письмо. История 14-летней Софии, которая через стихи выражает любовь к погибшему отцу-герою

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2023, 17:00
Софія Горошко: історія 14-річної дівчинки, чий батько загинув на війні

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Жаль, что ты не прочтешь мое письмо. История 14-летней Софии, которая через стихи выражает любовь к погибшему отцу-герою
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Жаль, что ты не прочтешь мое письмо. История 14-летней Софии, которая через стихи выражает любовь к погибшему отцу-герою
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