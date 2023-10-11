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Шкода, що ти не прочитаєш мого листа. Історія 14-річної Софії, яка через вірші висловлює любов до загиблого батька-героя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 17:00
Софія Горошко: історія 14-річної дівчинки, чий батько загинув на війні

Ексклюзиви
Шкода, що ти не прочитаєш мого листа. Історія 14-річної Софії, яка через вірші висловлює любов до загиблого батька-героя
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