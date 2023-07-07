Любимый дома! Судьбоносный звонок военного, которого вернули из плена, застал Марию на границе

Вчера, 6 июля, состоялся обмен пленными, благодаря которому удалось вернуть 45 военных ВСУ и незаконно вывезенных в Россию детей. Эта трогательная история о женщине, которая дождалась своего возлюбленного. Читай, как Мария узнала о возвращении любимого из плена уже на границе.

Узнала о возвращении любимого из плена уже на границе

Мария уже была на украино-польской границе во Львовской области и стояла в длинной очереди, чтобы выехать в Польшу. Трогательной историей поделился Obozrevatel.

Как оказалось, женщина внезапно передумала и развернулась, ведь узнала радостную весточку! Ее мужа-военного вернули из плена. У Марии зазвонил телефон — это был он.

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Я так долго этого ждала, что даже не верится до конца, — делится первыми эмоциями Мария.

После этого Мария сразу позвонила детям, чтобы наконец сообщить, что папа дома, на родной земле. Теперь об эмиграции и речи быть не может, женщина возвращается во Львов.

Сотрудники полиции помогли Марии на первом же блокпосте с вещами, посадили ее в авто, которое ехало во Львов. Мария сильно волновалась и поехала навстречу мужу.

Очевидица, стоявшая в очереди рядом, рассказала, что увидела перед собой женщину, у которой начали дрожать ноги — только что ей сообщили, что мужа освободили из плена. Люди, которые ехали вместе с ней, тоже радовались.

Было очевидно, что Мария уже не будет ехать за границу, а будет возвращаться во Львов. Не могу даже представить ее волнение, радость, — рассказывает автор видео.

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Фото: скриншот с видео Obozrevatel