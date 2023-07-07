Коханий удома! Доленосний дзвінок військового, якого повернули з полону, застав Марію на кордоні

Учора, 6 липня, відбувся обмін полоненими, завдяки якому вдалося повернути 45 військових ЗСУ та незаконно вивезених у Росію дітей.

Ця зворушлива історія про жінку, яка дочекалася свого коханого. Читай, як Марія дізналася про повернення коханого з полону вже на кордоні.

Дізналася про повернення коханого з полону на кордоні

Марія вже була на українсько-польському кордоні у Львівській області та стояла в довжелезній черзі, щоб поїхати в Польщу. Зворушливою історією поділився Obozrevatel.

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Як виявилося, жінка раптово передумала та розвернулася назад, адже дізналася радісну звістку! Її чоловіка-військового повернули з полону. У Марії задзвонив телефон — це був він.

Я так довго на це чекала, що навіть не віриться до кінця, — ділиться першими емоціями Марія.

Після цього Марія відразу зателефонувала дітям, щоб нарешті повідомити про те, що тато вдома, на рідній землі. Тепер про еміграцію й мови бути не може, жінка повертається до Львова.

Співробітники поліції допомогли Марії на першому ж блокпості з речами, посадили її в авто, що їхало на Львів. Марія сильно хвилювалася та поїхала назустріч чоловіку.

Очевидиця, яка стояла в черзі поруч, розповіла, що побачила перед собою жінку, в якої почали тремтіти ноги — щойно їй повідомили, що чоловіка звільнили з полону. Люди, які їхали разом з нею, також раділи.

Було очевидно, що пані Марія вже не їхатиме за кордон, а буде повертатися до Львова. Не можу навіть уявити її хвилювання, радість, — розповідає авторка відео.

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Фото: скриншот з відео Obozrevatel