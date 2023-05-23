Не “модные каблуки”, а необходимая обувь! История мальчика, который борется с остеосаркомой и нуждается в современном протезе

“Смотри, какой модник — на каблуках ходит!” — обычно такие комментарии раздаются, когда люди видят обувь Васи. И каждый раз парень расстраивается, хочет поскорее вернуться домой и потом еще долго не решается выходить на прогулку, чтобы не переживать этот стыд снова.

Казалось, он должен был бы привыкнуть ко всем этим взглядам и замечаниям случайных людей после стольких лет борьбы с остеосаркомой и ее последствиями. Но когда тебе 15 лет, это очень задевает. Ведь в таком возрасте больше всего на свете хочется быть “как все”.

Борьба продолжительностью в десять лет

То, что мужественно переживает этот парень, не всегда по силам и взрослому человеку. Война за полноценную жизнь Васи Давыдюка из Коростышева Житомирской области началась десять лет назад. В шесть лет у парня диагностировали онко. Два с половиной года пошло на то, чтобы побороть болезнь и ее рецидив.

В 11 лет Васе пришлось установить на травмированной ноге эндопротез, который за четыре года успел “перерасти” здоровую конечность вдвое — на 15 см! Но еще немного времени, и никакие “модные каблуки” и ортопедические не спасут: нормально ходить парень не сможет совсем.

— Он молодец. Столько всего прошел… Удлинение эндопротеза. Два раза — именно механические. А это как новая операция. Затем установка нового. И всегда после идет тяжелая реабилитация. Но Вася все выдерживает, делает все. Через боль. Все, что от него зависит.

Ведь мечтает ходить уверенно на своих ногах, чувствовать, как они крепко стоят на земле. Единственное, что нам не под силу — заменить самостоятельно эндопротез, — рассказывает мама юноши Ирина.

Женщина замечает все удивленные и насмешливые взгляды прохожих в сторону ее сына. И это ранит каждый раз до сих пор. Ведь всем не будешь объяснять, что только таким образом — высокой платформой обуви, которую воспринимают как каблуки — можно как-то компенсировать разницу длины ног.

Современный протез “выровняет” ноги

Помочь Васе возможно. Решением является современный эндопротез с обновленным растущим модулем, который способен мягко удлинить конечность. Это “выровняет” ноги и спасет внутренние органы юноши от смещения, а позвоночник от перекоса.

Эта операция по замене протеза — спасение также от постоянной боли, которой сопровождается почти каждое путешествие парня. Особенно когда приходится ехать сидя.

Правда, для мамы, которая в автокатастрофе потеряла мужа, сама воспитывает двоих детей, да еще во время войны, самостоятельно приобрести протез стоимостью более 1 млн грн — нереально.

Благотворительный фонд Запорука, поддерживающий Васю на пути к полноценному восстановлению с начала заболевания, объявил сбор средств, чтобы подарить будущее парню, в котором он сможет свободно двигаться. В фонде говорят, что этот сбор особенно символичен: Запоруке исполняется 15 лет, организация практически является “ровесницей” Васи. А в юбилейный день рождения мечты обязательно должны осуществляться.

Каждый желающий может приобщиться к хорошему делу и дать шанс Васе на жизнь без ограничений по ссылке на благотворительную кампанию.

Благотворительный фонд Запорука 15 лет поддерживает семьи тяжелобольных детей и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения. С 2009 года фонд предоставлял возможность бесплатно проживать в центре Дача 1300 детям-пациентам Национального института рака и Охматдета в Киеве.

К сожалению, сейчас многие дети должны вести борьбу не только с болезнями, но и с ранениями, которые получили после вражеских обстрелов. Ранее мы рассказывали историю Алисы из Херсона, потерявшей зрение на один глаз после обстрела россиян.

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