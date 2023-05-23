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Не “модні підбори”, а необхідне взуття! Історія хлопчика, що страждає на остеосаркому та потребує сучасного протезу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Травня 2023, 18:00
Вася Давидюк: історія 15-річного хлопця про боротьбу з остеосаркомою

Ексклюзиви
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“Повернувся(-лась) додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Не “модні підбори”, а необхідне взуття! Історія хлопчика, що страждає на остеосаркому та потребує сучасного протезу
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