В России — каждый сам за себя. 14-летняя Вероника год скиталась по РФ, но смогла вернуться в Украину

Война на Украине стала настоящей трагедией для миллионов украинских семей. Ведь Россия совершает не только военные преступления — оккупанты совершают преступления против целого украинского народа.

В августе этого года российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, на которую, к слову, ещё в начале весны 2023 МКС выдал ордер для ареста, заявила о вывозе с временно оккупированных территорий Украины в РФ 700 тыс. украинских детей.

Подтвердить или опровергнуть именно это число украинские власти не могут. Ранее вице-премьер министр и министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук отметила в интервью Радио Свободе: мы не знаем точного количества преступно и незаконно вывезенных детей на территорию страны-агрессорки.

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— Я не уверена в 700 тысячах, но точно больше, чем по той информации, которой мы диспонируем. Почти 20 тысяч мы точно знаем, что вывезли, — заявила Ирина Верещук.

О жизни этих детей на чужбине страшно и думать: мы знаем немало случаев издевательств, ненадлежащих условий содержания, к тому же несовершеннолетних ребят вербуют в ряды российской армии, дети подвергаются влиянию российской пропаганды.

История, которую рассказало издание ВВС Украина, подробно рассказывает о том, что приходится переживать украинским детям в вынужденном “путешествии” в Россию. Как оттуда можно вернуться и что делает РФ с нашими детьми, — рассказываем дальше.

Черный день календаря

6 марта 2023 года 14-летняя украинка Вероника Власова сидела в одном из пунктов, где находились беженцы из Украины, в России — в Липецкой области. Она уже больше года не видела своей мамы — 14 месяцев провела на чужой России, встретила там свои 13 и 14 дня рождения.

Девочка ждала бабушку, которая наконец должна была забрать её домой.

Но перед этим ей пришлось вытерпеть ещё одну сверхзадачу: в комнату вошли три милиционера. Они заставили девушку свидетельствовать о том, чего не было: будто Вероника стала жертвой изнасилования.

Тот день Вероника называет черным днем календаря.

Де этого у девушки была вполне привычная для украинского подростка жизнь: Вероника проживала в Харьковской области, в поселке Пыльна.

23 февраля прошлого года мать Нина Власова уехала в Харьков по рабочим делам. Вероника же поехала к родственникам в Борисовку — оба поселка находятся в сотне метров от границы с Россией. Не было ещё полпятого утра, когда вся семья проснулась от взрывов: в первый же день в поселке появились погибшие в результате атаки россиян.

Тетя Вероники Татьяна, у которой та жила, ещё перед началом полномасштабного вторжения, заболела воспалением легких. Лекарств не было, автомобили к границе из Харькова не пропускали военные — мама Вероники забрать её не могла.

Из-за постоянных обстрелов семья решила ехать в Россию, чтобы выжить.

— Мама узнала, что я уехала (в Россию — ред.) только тогда, когда мы были на таможне, — продолжает Вероника. — Она очень испугалась, — вспоминает девушка.

Несколько недель скитаний по российских глубинках и, наконец, Вероника оказалась в Липецке.

— Куда нас отправляли, туда мы и ехали, — говорит девушка.

Просто быть живой

С мамой Вероника созванивалась часто, хотя и продолжались разговоры недолго. Нина Власова просила дочь: не хами, не кричи, все будет хорошо.

По словам матери, дочь хорошо понимала, что россияне пришли с оружием в её дом, поэтому никакой симпатии к оккупантам и не было. Сама же Нина до начала полномасштабного вторжения была военнослужащей ВСУ.

По той причине приехать в Россию мать не могла, а её сестра Татьяна отказывалась вывозить Веронику в третьи страны или на границу с Россией. Об этом российские власти знали, поэтому допрашивали взрослых родственников Вероники очень придирчиво.

Как утверждает Татьяна, именно российские спецслужбы запретили ей вывозить или передавать Веронику матери — в расчете на то, что она будет вынуждена приехать за девочкой в Россию лично.

— Сестра мне начала говорить, что ВСУ напали сами на себя — уже начала нести какой-то бред. Но в конфликтные ситуации я с ней вступать не хотела, потому что у нее находится мой ребенок, — вспоминает мать Вероники и добавляет: сестра просто говорила, чтобы та сама приехала в Россию и забрала дочь.

А Вероника вспоминает: первые месяцы жизни в российском лагере для детей были не столь ужасающими, как последующие. Там кормили — хоть и не свежей едой. Учиться не заставляли — на украинских детей было все равно.

— Меня тогда тетя в каком-то смысле запугала. Она говорила, что в Украине все плохо, что я буду постоянно жить в подвалах. И я тогда испугалась, я даже не знала, хочу ли я ехать оттуда или нет. Тогда к нам ещё так не относились, как уже потом, — вспоминает девочка первые месяцы жизни с тетей.

Принуждали писать письма российским военным

В сентябре девушка с семьей тети переехала в ПТР Полет, пришлось сменить школу. В новом классе она единственная была украинкой, друзей завести не получилось.

Вероника вспоминает, что на урок политического образования — на самом деле пропаганды — от детей требовали писать письма российским военным. Особенно от девушек.

— Я подошла к классной руководительнице и сказала, что я отношусь ко всему нейтрально, но я такое писать не хочу. Она мне ответила: А что ты в таком случае вообще в России забыла? Зачем ты приехала сюда, если ты не принимаешь нашу политику?

Её травили сверстники. Называли некрасивой — потому что украинка. А ещё — Бандерой, украинским салом. Так, будто все украинцы для россиян — коллективный Бандера.

Следующим болезненным ударом стала потеря ближайшего на тот момент друга, который был как старший брат для Вероники. 20-летний Кирилл Просенников был родом из Харькова, очутился с Вероникой в одном ПТР. Они дружили, но общались только на глазах у тети Вероники.

В день, когда за девочкой должна была приехать бабушка, задержали Кирилла и выбили из него показания, что он насиловал девушку в течение длительного периода каждый день по несколько раз.

И мать, и тетя девушки знали парня. Обе, независимо друг от друга, заявили: это неправда. Свидетельства из юноши выбили силой.

После этого Вероника прошла унизительную гинекологическую экспертизу, подтвердившую, что между ней и юношей не было интима. Однако извинений перед девушкой не было, она только слушала, что во всем виновата мать, которая “не уследила за дочерью”.

Мешок на голову и током избивали, он оговорил себя, написал заявление. Затем его передали в СК (Следственный комитет РФ), и в СК он сразу сказал, что сам себя оговорил, — говорит тетя Вероники.

Дело сфабриковали, вероятно, чтобы не выпустить Веронику из России. Ведь во время следственных действий она не имела права покинуть страну. Таким образом оккупанты добивались, чтобы за дочерью приехала лично мать. По той же причине тете Вероники запретили продолжать документы об опекунстве над девушкой.

Милиция, тетя и дядя говорили ей: чудо, если она сможет вернуться в Украину. Да и то — не раньше совершеннолетия.

Возвращение домой

Вернуть дочь домой отчаявшейся бабушке, и заплаканной матери помогли команды “аистов”: неформальное объединение сотрудников разных украинских ведомств, которые вытаскивают украинских детей из России.

Вероника в то время уже находилась в приюте для несовершеннолетних.

— Другим детям запретили давать мне телефон маме звонить, но они мне помогали, прибегали, как-то проскакивали через дежурных. Там все были как одна большая семья, — вспоминает она. Девушка заметила, что после выступления её мамы на совете ООН по похищению Вероники, к ней и относиться стали лучше, давали телефон.

Когда бабушка Вероники во второй раз поехала в Россию за внучкой, её сопровождали представители Красного Креста.

Когда девочка воссоединилась с бабушкой, они пережили интервью российских СМИ и “чаепитие” с Марией Львовой-Беловой. Схитрила, когда ответила, что ей все равно где жить, и уехала в Украину.

Вероника радовалась даже мелочам в родной стране. Не верила, что смогла возвратиться. Теперь она с мамой проживает в Киеве.

Она до сих пор, наверное, до конца не осознала, что ей пришлось пройти, — говорит Нина Власова.

— Там в России я заметила, что каждый сам за себя. Если случилась у кого какая-то беда — значит, человек сам виноват. Это его проблемы, — заключает сама Вероника.

Недавно с оккупированных территорий удалось вернуть украинских детей на подконтрольную территорию. О новой миссии подробнее читай в другом материале.

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