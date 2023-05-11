Женщины сильные, не нужно опускать руки. История Анны, рожавшей в оккупированной Буче без врачей

“Девочки, просыпаемся, собираемся, будем спускаться в подвал”, — так началась полномасштабная война для администратора Анны Тимченко из Бучи. Тогда она была в роддоме.

Сегодня мы расскажем тебе еще одну историю об отважной украинке. Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он посвящен несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Життя триває.

Как все началось

Начало полномасштабного вторжения РФ Анна встретила в роддоме в Киеве, находилась там под наблюдением врачей. Но впоследствии решила уехать с мужем в Бучу.

Мы до последнего не верили, что все это происходит с нами, что действительно началась война, — вспоминает женщина.

Мысли о том, что Киевская область будет оккупирована, не возникало, признается Анна. Поэтому супруги оставались в родном городе. А после возможности выехать уже не было.

Об эвакуации за границу не думали, ведь слышали много новостей о том, как расстреливают машины и мирных жителей.

— Мои родители уехали в Германию, до сих пор там. Мама говорит, что вернутся, когда будет победа. Нас девять в семье. Моим младшим братикам, это близнецы, по полтора года, — делится Анна.

Беременность и роды в оккупации

Рожать женщина должна была 27 февраля. В целом беременность у нее протекала хорошо.

— Соседи даже удивлялись и не верили, что мне вот-вот рожать. Но я действительно не беспокоилась ни о чем. Я тогда думала только о себе и своей будущей дочке.

Анна бегала в укрытие, поднималась по лестнице на восьмой этаж, была очень активной. Несмотря на это, женщина понимала — рожать придется дома.

— Когда мы пытались выехать 28 февраля, то узнали, что в нашу сторону движется колонна танков, и решили, что возвращаемся. С того дня я понимала, что у меня уже нет выбора и рожать мне придется дома.

Тогда за помощью обратилась в интернет. Мужу тоже сбросила ссылку, чтобы и он готовился.

— Это уже сейчас я думаю, как это могло обернуться по-другому, но на тот момент я думала только о лучшем. Я была уверена, что все будет хорошо.

Женщины сильные, не нужно опускать руки. История Анны, рожавшей в оккупированной Буче без врачей / 3 Фотографии

Уже в оккупации Анна познакомилась с соседкой, врачом-терапевтом. Та предупредила, что о родах знает немного, но помочь должна.

— За это я ей очень благодарна. Что бы я делала без нее — не знаю, — признается Анна.

Муж тоже должен был присутствовать, ведь супруги планировали партнерские роды. Но когда Анна начала рожать и пора было ложиться на кровать, попросил выйти в другую комнату.

Тогда и родилась дочь Алиса. Соседка осмотрела Анну и сказала, что, на первый взгляд, все прошло хорошо, без разрывов.

Женщины сильные, не нужно опускать руки. История Анны, рожавшей в оккупированной Буче без врачей / 2 Фотографии

Выехать в поисках безопасности

На третий день после рождения малышки супругам удалось выехать. За час собрали все необходимое, на машину наклеили листы А4 с надписью ДЕТИ, белые тряпки и двинулись колонной вместе с соседями.

— Проезжали через российские блокпосты (их было около десяти).

Все, что видела из окна, не укладывалось в голове. Видели и разбитую колонну танков по улице Вокзальная в Буче, и трупы наших мирных жителей, которые просто лежали возле дорог, и расстрелянные автомобили… Это была дорога в неизвестность.

К счастью, все удалось. И уже тогда Анну с малышом впервые осмотрел профильный врач.

— Были немного проблемы с пуповиной, потому что мы оставили большой кусочек и перевязывали нитями. Врачи нам отрезали (лишнее), прищепку надели, все хорошо, — рассказывает женщина.

Дальше семья оказалась в Бердичеве, потому что там были знакомые.

Киев мы даже не рассматривали, хотя у нас там квартира родителей. Решили ехать куда-то подальше.

Так семья оказалась в Ровенской области. Там пробыла еще две недели и вскоре после зачистки Киевской области от оккупантов вернулась в Киев, а осенью — и в родную Бучу.

Но россияне семейное гнездышко вниманием не обошли.

Дом у нас целый. Они у нас полазили, ограбили, немного переворачивали вещи, но это такое. Я говорю: нам очень повезло, что хотя бы есть куда вернуться.

А сколько людей осталось без домов!

О своих эмоциях тогда и сейчас: что изменилось

Анна признается: тогда ни о чем не беспокоилась. Настраивалась только на лучшее и думала о дочери. Пыталась избегать трагических новостей, не брать близко к сердцу.

Когда родилась Алиса, поступала так же, чтобы не потерять молоко и грудное вскармливание.

Сейчас уже немного тяжелее. Когда вспоминаю роды и все, я уже могу и со слезами все это вспоминать. Раньше такого не было. Это, возможно, какая-то защитная реакция была.

Анна была той, кто поддерживал всю семью — мужа; брата, оставшегося в Украине, и маму, которая за границей ухаживала за остальными детьми.

Анна уверена: во время войны все переосмысливается, и роль мамы ты уже воспринимаешь несколько иначе. Она убеждена, что это поймет каждая мама. В целом же полномасштабное вторжение научило женщину еще больше ценить общее время с семьей.

Начали ценить каждый миг, который проводим с нашими близкими.

Пожелание для женщин Украины

Тем, кто еще не забеременел, Анна говорит: можно не бояться, ведь когда, как не сейчас? Война учит каждого, что откладывать на завтра не нужно — нужно действовать сегодня.

А тем, кто вот-вот должен рожать, Анна советует меньше следить за новостями; думать только о себе, своей семье и на самом деле настраивать себя на лучшее.

Женщины сильные. Не нужно опускать руки. Вера в лучшее и вера в нашу победу. Я думаю, что она будет уже скоро.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

Все фото: Instagram

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