Женщины сильные, не нужно опускать руки. История Анны, рожавшей в оккупированной Буче без врачей

“Девочки, просыпаемся, собираемся, будем спускаться в подвал”, — так началась полномасштабная война для администратора Анны Тимченко из Бучи. Тогда она была в роддоме.
Сегодня мы расскажем тебе еще одну историю об отважной украинке. Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он посвящен несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Життя триває.
Начало полномасштабного вторжения РФ Анна встретила в роддоме в Киеве, находилась там под наблюдением врачей. Но впоследствии решила уехать с мужем в Бучу.
Мы до последнего не верили, что все это происходит с нами, что действительно началась война, — вспоминает женщина.
Мы до последнего не верили, что все это происходит с нами, что действительно началась война, — вспоминает женщина.
Мысли о том, что Киевская область будет оккупирована, не возникало, признается Анна. Поэтому супруги оставались в родном городе. А после возможности выехать уже не было.
Об эвакуации за границу не думали, ведь слышали много новостей о том, как расстреливают машины и мирных жителей.
— Мои родители уехали в Германию, до сих пор там. Мама говорит, что вернутся, когда будет победа. Нас девять в семье. Моим младшим братикам, это близнецы, по полтора года, — делится Анна.
Рожать женщина должна была 27 февраля. В целом беременность у нее протекала хорошо.
— Соседи даже удивлялись и не верили, что мне вот-вот рожать. Но я действительно не беспокоилась ни о чем. Я тогда думала только о себе и своей будущей дочке.
Анна бегала в укрытие, поднималась по лестнице на восьмой этаж, была очень активной. Несмотря на это, женщина понимала — рожать придется дома.
— Когда мы пытались выехать 28 февраля, то узнали, что в нашу сторону движется колонна танков, и решили, что возвращаемся. С того дня я понимала, что у меня уже нет выбора и рожать мне придется дома.
Тогда за помощью обратилась в интернет. Мужу тоже сбросила ссылку, чтобы и он готовился.
— Это уже сейчас я думаю, как это могло обернуться по-другому, но на тот момент я думала только о лучшем. Я была уверена, что все будет хорошо.
Уже в оккупации Анна познакомилась с соседкой, врачом-терапевтом. Та предупредила, что о родах знает немного, но помочь должна.
— За это я ей очень благодарна. Что бы я делала без нее — не знаю, — признается Анна.
Муж тоже должен был присутствовать, ведь супруги планировали партнерские роды. Но когда Анна начала рожать и пора было ложиться на кровать, попросил выйти в другую комнату.
Тогда и родилась дочь Алиса. Соседка осмотрела Анну и сказала, что, на первый взгляд, все прошло хорошо, без разрывов.
На третий день после рождения малышки супругам удалось выехать. За час собрали все необходимое, на машину наклеили листы А4 с надписью ДЕТИ, белые тряпки и двинулись колонной вместе с соседями.
— Проезжали через российские блокпосты (их было около десяти).
Все, что видела из окна, не укладывалось в голове. Видели и разбитую колонну танков по улице Вокзальная в Буче, и трупы наших мирных жителей, которые просто лежали возле дорог, и расстрелянные автомобили… Это была дорога в неизвестность.
Все, что видела из окна, не укладывалось в голове. Видели и разбитую колонну танков по улице Вокзальная в Буче, и трупы наших мирных жителей, которые просто лежали возле дорог, и расстрелянные автомобили… Это была дорога в неизвестность.
К счастью, все удалось. И уже тогда Анну с малышом впервые осмотрел профильный врач.
— Были немного проблемы с пуповиной, потому что мы оставили большой кусочек и перевязывали нитями. Врачи нам отрезали (лишнее), прищепку надели, все хорошо, — рассказывает женщина.
Дальше семья оказалась в Бердичеве, потому что там были знакомые.
Киев мы даже не рассматривали, хотя у нас там квартира родителей. Решили ехать куда-то подальше.
Киев мы даже не рассматривали, хотя у нас там квартира родителей. Решили ехать куда-то подальше.
Так семья оказалась в Ровенской области. Там пробыла еще две недели и вскоре после зачистки Киевской области от оккупантов вернулась в Киев, а осенью — и в родную Бучу.
Но россияне семейное гнездышко вниманием не обошли.
Дом у нас целый. Они у нас полазили, ограбили, немного переворачивали вещи, но это такое. Я говорю: нам очень повезло, что хотя бы есть куда вернуться.
Дом у нас целый. Они у нас полазили, ограбили, немного переворачивали вещи, но это такое. Я говорю: нам очень повезло, что хотя бы есть куда вернуться.
А сколько людей осталось без домов!
Анна признается: тогда ни о чем не беспокоилась. Настраивалась только на лучшее и думала о дочери. Пыталась избегать трагических новостей, не брать близко к сердцу.
Когда родилась Алиса, поступала так же, чтобы не потерять молоко и грудное вскармливание.
Сейчас уже немного тяжелее. Когда вспоминаю роды и все, я уже могу и со слезами все это вспоминать. Раньше такого не было. Это, возможно, какая-то защитная реакция была.
Сейчас уже немного тяжелее. Когда вспоминаю роды и все, я уже могу и со слезами все это вспоминать. Раньше такого не было. Это, возможно, какая-то защитная реакция была.
Анна была той, кто поддерживал всю семью — мужа; брата, оставшегося в Украине, и маму, которая за границей ухаживала за остальными детьми.
Анна уверена: во время войны все переосмысливается, и роль мамы ты уже воспринимаешь несколько иначе. Она убеждена, что это поймет каждая мама. В целом же полномасштабное вторжение научило женщину еще больше ценить общее время с семьей.
Начали ценить каждый миг, который проводим с нашими близкими.
Начали ценить каждый миг, который проводим с нашими близкими.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Timchenko???????? (@anna__mommy22)
Публикация от Anna Timchenko???????? (@anna__mommy22)
Тем, кто еще не забеременел, Анна говорит: можно не бояться, ведь когда, как не сейчас? Война учит каждого, что откладывать на завтра не нужно — нужно действовать сегодня.
А тем, кто вот-вот должен рожать, Анна советует меньше следить за новостями; думать только о себе, своей семье и на самом деле настраивать себя на лучшее.
Женщины сильные. Не нужно опускать руки. Вера в лучшее и вера в нашу победу. Я думаю, что она будет уже скоро.
Женщины сильные. Не нужно опускать руки. Вера в лучшее и вера в нашу победу. Я думаю, что она будет уже скоро.
Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!
Все фото: Instagram
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