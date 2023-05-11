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Жінки сильні, не треба опускати руки. Історія Ганни, яка народжувала в окупованій Бучі без лікарів

Богдана Макалюк, редакторка сайту Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 11 Травня 2023, 10:00
Народжувала в Бучі

Ексклюзиви
Жінки сильні, не треба опускати руки. Історія Ганни, яка народжувала в окупованій Бучі без лікарів
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