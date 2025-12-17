Арктика теплеет: в 2025 году температура воздуха оказалась самой высокой за столетие

Bloomberg сообщает, что с октября 2024 года по сентябрь 2025 года температура воздуха в Арктике оказалась самой высокой за последние 125 лет — читай в материале, что еще известно по исследованиям ученых.

Арктика теплеет: что говорят ученые

Помимо температуры воздуха, количество осадков за этот сезон также оказалось самым большим с 1950 года, и в целом согласно наблюдениям, Арктика становится более влагоемкой.

Также, температура поверхности моря летом была одной из самых высоких за всю историю наблюдений в большей части Арктики.

Следует заметить, что годовой пиковый показатель покрытия морским льдом в марте был наименьшим за последние 47 лет наблюдений, тогда как летний показатель был на 28% меньше, чем 20 лет назад.

С 1980-х годов массивы толстого льда сократилась более чем на 95%, а общая площадь Арктики, покрытая снегом, в июне была вдвое меньше, чем в 60-х годах 20 века.

