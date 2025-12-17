Арктика теплішає: у 2025 температура повітря виявилась найвищою за століття

Bloomberg повідомляє, що від жовтня 2024 року до вересня 2025 температура повітря в Арктиці виявилась найвищою за останні 125 років — читай у матеріалі, що ще відомо з досліджень науковців.

Арктика теплішає: що говорять науковці

Крім температури повітря, кількість опадів за цей сезон також виявилася найбільшою з 1950 року, і загалом згідно зі спостереженнями, Арктика стає більш вологомісткою.

Також, температура поверхні моря влітку була однією з найвищих за всю історію спостережень у більшій частині Арктики.

Варто зауважити, що річний піковий показник покриття морською кригою у березні був найменшим за останні 47 років спостережень, тоді як літній показник був на 28% меншим, ніж 20 років тому.

З 1980-х років масиви найтовстішого льоду скоротилася більш ніж на 95%, а загальна площа Арктики, яка покрита снігом, в червні була вдвічі меншою, ніж у 60-х роках 20 століття.

