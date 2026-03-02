Крик 8: будет ли продолжение культового горрора

Мировое киносообщество и фанаты находятся под впечатлением от громкой премьеры Крика 7, которая состоялась всего несколько дней назад — 27 февраля. Несмотря на то, что седьмая часть только начала свой путь в кинотеатрах, ударяя рекорды франшизы по кассовым сборам в первый уикенд, разговоры о Крике 8 уже официально вышли за пределы обычных слухов.

Продюсеры и режиссеры, вдохновленные безумным успехом возвращения Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт, уже строят планы на будущее, обещающее быть не менее кровавым и непредсказуемым.

Крик 8: когда будет новая часть горрора

Подготовка к восьмой части уже фактически началась. В преддверии релиза седьмого фильма издание Variety сообщило, что студии Paramount и Spyglass уже дали зеленый свет на разработку следующего сиквела. Исполнительная продюсер Марианна Маддалена подтвердила, что съемки Крика 8 могут начаться уже осенью 2026 года.

Такая поспешность объясняется не только финансовым успехом (седьмая часть собрала более $64 млн. за первые выходные), но и желанием студии выпустить фильм к знаменательной дате. Крик 8 может выйти в прокат 16 июля 2027 — на это указывает зарезервированный студией слот для безымянного хоррора.

Это позволило отпраздновать 30-летие Крика 2 аналогично тому, как седьмая часть отметила юбилей оригинального фильма Веса Крейвена.

Седьмая часть перенесла действие в спокойный пригород, где Сидни пыталась построить нормальную жизнь. Однако финал фильма оставил дверь открытой для новых угроз. Если Крик 7 посвящен теме защиты семьи, то Крик 8 может стать настоящим финальным противостоянием, где границы между кино и реальностью будут размыты еще больше.

Существует теория, что восьмой фильм может вернуть формат пожилого слэшера, если дата выхода в июле подтвердится. Это было бы первым случаем для франшизы, традиционно выходящей зимой или весной. Также фанаты надеются на возвращение некоторых легендарных “выживших”, чьи судьбы оставались под вопросом.

В настоящее время Крик 8 находится на стадии раннего написания сценария. Однако учитывая темпы производства современных частей, мы можем ожидать официальный трейлер уже в начале 2027 года.

Будет ли Крик 8 и каким будет актерский состав

Главная интрига восьмой части – останется ли Нив Кэмпбелл лицом франшизы. После ее триумфального возвращения в Крике 7 и получения гонорара в размере почти $7 млн, трудно представить серию без Сидни Прескотт. Также ожидается возвращение Кортни Кокс (Гейл Уэзерс), которая остается единственной снявшейся во всех частях актрисой.

Снявший седьмой фильм режиссер Кевин Уильямсон заявил, что уже имеет идеи для сюжета восьмой части, который может еще глубже погрузиться в историю семьи Прескотт и темные тайны городка Пайн-Гроув.

