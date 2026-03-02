Крик 8: чи буде продовження культового горрору

Світова кіноспільнота та фанати перебувають під враженням від гучної прем’єри Крику 7, яка відбулася всього кілька днів тому — 27 лютого. Попри те, що сьома частина тільки-но почала свій шлях у кінотеатрах, б’ючи рекорди франшизи за касовими зборами у перший вікенд, розмови про Крик 8 вже офіційно вийшли за межі звичайних чуток.

Продюсери та режисери, натхненні шаленим успіхом повернення Нів Кемпбелл у ролі Сідні Прескотт, вже будують плани на майбутнє, яке обіцяє бути не менш кривавим та непередбачуваним.

Крик 8: коли буде нова частина горрору

Підготовка до восьмої частини вже фактично розпочалася. Напередодні релізу сьомого фільму видання Variety повідомило, що студії Paramount та Spyglass вже дали зелене світло на розробку наступного сиквела. Виконавча продюсерка Маріанна Маддалена підтвердила, що зйомки Крику 8 можуть розпочатися вже восени 2026 року.

Така поспішність пояснюється не лише фінансовим успіхом (сьома частина зібрала понад $64 млн за перші вихідні), а й бажанням студії випустити фільм до знаменної дати. Крик 8 може вийти у прокат 16 липня 2027 року — на це вказує зарезервований студією слот для безіменного хорору.

Це дозволило б відсвяткувати 30-річчя Крику 2 аналогічно до того, як сьома частина відзначила ювілей оригінального фільму Веса Крейвена.

Сьома частина перенесла дію у спокійне передмістя, де Сідні намагалася побудувати нормальне життя. Проте фінал фільму залишив двері відчиненими для нових загроз. Якщо Крик 7 був присвячений темі захисту сім’ї, то Крик 8 може стати справжнім фінальним протистоянням, де межі між кіно та реальністю будуть розмиті ще більше.

Існує теорія, що восьмий фільм може повернути формат літнього слешера, якщо дата виходу в липні підтвердиться. Це було б першим випадком для франшизи, яка традиційно виходить взимку або навесні. Також фанати сподіваються на повернення деяких легендарних “виживших”, чиї долі залишалися під питанням.

Наразі Крик 8 перебуває на стадії раннього написання сценарію. Проте з огляду на темпи виробництва сучасних частин, ми можемо очікувати на офіційний трейлер вже на початку 2027 року.

Чи буде Крик 8 та яким буде акторський склад

Головна інтрига восьмої частини — чи залишиться Нів Кемпбелл обличчям франшизи. Після її тріумфального повернення в Крику 7 та отримання гонорару в розмірі майже $7 млн, важко уявити серію без Сідні Прескотт. Також очікується повернення Кортні Кокс (Гейл Везерс), яка залишається єдиною акторкою, що знялася в усіх частинах.

Режисер Кевін Вільямсон, який зняв сьомий фільм, заявив, що вже має ідеї для сюжету восьмої частини, який може ще глибше зануритися в історію сім’ї Прескотт та темні таємниці містечка Пайн-Гроув.

