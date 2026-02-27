Смертельний лабіринт 3 сезон: чи буде продовження хоррор-серіалу

Питання виходу третьої частини популярного психологічного трилера Смертельний лабіринт (Escape Room) залишається однією з найбільш обговорюваних тем серед поціновувачів жанру survival horror.

Ситуація навколо проєкту залишається неоднозначною: з одного боку — високі рейтинги переглядів на стрімінгових сервісах, з іншого — мовчання студії щодо початку фільмування.

Смертельний лабіринт 3 сезон: чи варто очікувати на продовження

Попри те, що друга частина франшизи завершилася напруженим кліфгангером, офіційна дата прем’єри фільму Смертельний лабіринт 3 досі не оголошена кінокомпанією Sony Pictures.

Друга частина — Турнір чемпіонів — залишила глядачів у стані повної невизначеності. Фінальна сцена театральної версії фільму показала головних героїв, Зої та Бена, які, як їм здавалося, нарешті перемогли корпорацію Мінос і сіли на літак додому. Проте літак виявився черговою масштабною квест-кімнатою, створеною для того, щоб остаточно зламати дух виживших.

Ще цікавішою є розширена версія другого фільму, яка вводить нового персонажа — Клер (у виконанні Ізабель Фурман), доньку творця лабіринтів, яка сама є геніальним та жорстоким майстром загадок. Саме навколо протистояння Зої та нової головоломниці має розгорнутися сюжет третьої частини, де межі між реальною свободою та грою корпорації Мінос будуть остаточно стерті.

Затримка з анонсом може бути пов’язана з декількома факторами. По-перше, збори другої частини в кінотеатрах були помірними через наслідки пандемії, що змусило Sony обережніше підходити до бюджетування сиквелу. По-друге, виробництво таких стрічок потребує складної інженерної підготовки декорацій, адже кожна кімната-пастка — це окремий механічний шедевр.

Наразі українським глядачам залишається чекати офіційного трейлера. Якщо зйомки розпочнуться у середині цього року, то прем’єра в українських кінотеатрах може відбутися не раніше першої половини 2027 року. До того часу франшиза продовжує жити завдяки теоріям фанатів та успіху на цифрових платформах, де перші дві частини стабільно входять до топів переглядів.

