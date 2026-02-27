Смертельный лабиринт 3 сезон: будет ли продолжение хоррор-сериала

Вопрос выхода третьей части популярного психологического триллера Смертельный лабиринт (Escape Room) остается одной из самых обсуждаемых тем среди любителей жанра survival horror.

Ситуация вокруг проекта остается неоднозначной: с одной стороны — высокие рейтинги просмотров на стриминговых сервисах, с другой — молчание студии по началу съемки.

Смертельный лабиринт 3 сезон: стоит ли ожидать продолжения

Несмотря на то, что вторая часть франшизы завершилась напряженным клифгангером, официальная дата премьеры фильма “Смертельный лабиринт 3” до сих пор не объявлена ​​кинокомпанией Sony Pictures.

Вторая часть – Турнир чемпионов — оставила зрителей в состоянии полной неопределенности. Финальная сцена театральной версии фильма показала главных героев, Зои и Бена, которые, как им казалось, наконец-то победили корпорацию Минос и сели на самолет домой. Тем не менее, самолет оказался очередной масштабной квест-комнатой, созданной для того, чтобы окончательно сломать дух выживших.

Еще более интересна расширенная версия второго фильма, которая вводит нового персонажа — Клер (в исполнении Изабель Фурман), дочь создателя лабиринтов, которая сама является гениальным и жестоким мастером загадок. Именно вокруг противостояния Зои и новой головоломнице должен развернуться сюжет третьей части, где границы между реальной свободой и игрой корпорации Минос будут окончательно стерты.

Задержка с анонсом может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, собрание второй части в кинотеатрах было умеренным из-за последствий пандемии, что заставило Sony осторожнее подходить к бюджетированию сиквела. Во-вторых, производство таких лент требует сложной инженерной подготовки декораций, ведь каждая комната-ловушка – это отдельный механический шедевр.

Пока украинским зрителям остается ждать официального трейлера. Если съемки начнутся в середине этого года, премьера в украинских кинотеатрах может состояться не раньше первой половины 2027 года. К тому времени франшиза продолжает жить благодаря теориям фанатов и успеха на цифровых платформах, где первые две части стабильно входят в топы просмотров.

Раньше мы писали, будет ли продолжение сериала Бриджертоны – читай в материале, когда выйдет 5 сезон самого романтического сериала мира.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!