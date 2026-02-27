Смертельный лабиринт 3 сезон: будет ли продолжение хоррор-сериала

Вопрос выхода третьей части популярного психологического триллера Смертельный лабиринт (Escape Room) остается одной из самых обсуждаемых тем среди любителей жанра survival horror.
Ситуация вокруг проекта остается неоднозначной: с одной стороны — высокие рейтинги просмотров на стриминговых сервисах, с другой — молчание студии по началу съемки.
Смертельный лабиринт 3 сезон: стоит ли ожидать продолжения
Несмотря на то, что вторая часть франшизы завершилась напряженным клифгангером, официальная дата премьеры фильма “Смертельный лабиринт 3” до сих пор не объявлена кинокомпанией Sony Pictures.
Вторая часть – Турнир чемпионов — оставила зрителей в состоянии полной неопределенности. Финальная сцена театральной версии фильма показала главных героев, Зои и Бена, которые, как им казалось, наконец-то победили корпорацию Минос и сели на самолет домой. Тем не менее, самолет оказался очередной масштабной квест-комнатой, созданной для того, чтобы окончательно сломать дух выживших.
Еще более интересна расширенная версия второго фильма, которая вводит нового персонажа — Клер (в исполнении Изабель Фурман), дочь создателя лабиринтов, которая сама является гениальным и жестоким мастером загадок. Именно вокруг противостояния Зои и новой головоломнице должен развернуться сюжет третьей части, где границы между реальной свободой и игрой корпорации Минос будут окончательно стерты.
Задержка с анонсом может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, собрание второй части в кинотеатрах было умеренным из-за последствий пандемии, что заставило Sony осторожнее подходить к бюджетированию сиквела. Во-вторых, производство таких лент требует сложной инженерной подготовки декораций, ведь каждая комната-ловушка – это отдельный механический шедевр.
Пока украинским зрителям остается ждать официального трейлера. Если съемки начнутся в середине этого года, премьера в украинских кинотеатрах может состояться не раньше первой половины 2027 года. К тому времени франшиза продолжает жить благодаря теориям фанатов и успеха на цифровых платформах, где первые две части стабильно входят в топы просмотров.
