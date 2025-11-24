Будет ли Иллюзия обмана 4 сезон: что известно о дате выхода

Иллюзия обмана (Now You See Me) — это серия голливудских триллеров об ограблении с элементами магии, созданная сценаристами Боазом Якиным и Эдвардом Рикуртом.

Франшиза рассказывает о команде талантливых иллюзионистов под названием Четыре Всадника (Four Horsemen), которые совершают дерзкие ограбления банков и корпораций под видом магических шоу, раскрывая коррупцию и обман. Читай в материале, будет ли Иллюзия обмана 4 и когда будет новый сезон.

Будет ли Иллюзия обмана 4 сезон: что известно

Франшиза Иллюзия обмана продолжает развиваться после выхода третьей части Now You See Me: Now You Don’t 14 ноября 2025 года. Режиссер Рубен Флейшер подтвердил работу над четвёртым фильмом, хотя проект находится на ранних стадиях. Детали о дате выхода, актерском составе и сюжете пока ограничены, но студия Lionsgate уже дала зеленый свет производству.

Что касается четвертого фильма, Флейшер в интервью Entertainment Weekly отметил:

Четвертый сезон продолжит тему магических приключений, путешествующих по миру, включая ограбления, а также продолжит рассказывать историю этих восьми великих магов.

Производство ведет Lionsgate с продюсерами Бобби Коэном, Алексом Курцманом и Мередит Виек. Сценарий в процессе написания, но дата релиза не объявлена.

Франшиза, известная своими трюками и поворотами, продолжает привлекать зрителей и четвертый фильм обещает расширить магический мир.

