Чи буде Ілюзія обману 4 сезон: що відомо про дату виходу

Ілюзія обману (англ. Now You See Me) — це серія голлівудських трилерів про пограбування з елементами магії, створена сценаристами Боазом Якіним та Едвардом Рікуртом.

Франшиза розповідає про команду талановитих ілюзіоністів під назвою Чотири Вершники (Four Horsemen), які здійснюють зухвалі пограбування банків та корпорацій під виглядом магічних шоу, розкриваючи корупцію та обман. Читай у матеріалі, чи буде Ілюзія обману 4 та коли буде новий сезон.

Чи буде Ілюзія обману 4 сезон: що відомо

Франшиза Ілюзія обману продовжує розвиватися після виходу третьої частини Now You See Me: Now You Don’t 14 листопада 2025 року. Режисер Рубен Флейшер підтвердив роботу над четвертим фільмом, хоча проект перебуває на ранніх стадіях. Деталі про дату виходу, акторський склад та сюжет поки обмежені, але студія Lionsgate вже дала зелене світло виробництву.

Щодо четвертого фільму, Флейшер у інтерв’ю Entertainment Weekly зазначив:

Четвертий сезон продовжить тему магічних пригод, що подорожують світом, включаючи пограбування, а також продовжить розповідати історію цих восьми великих магів.

Виробництво веде Lionsgate, з продюсерами Боббі Коеном, Алексом Курцманом та Мередіт Вієк. Сценарій у процесі написання, але дата релізу не оголошена.

Франшиза, відома своїми трюками та поворотами, продовжує приваблювати глядачів, і четвертий фільм обіцяє розширити магічний світ.

