Биатлон Кубок мира 2025-2026: когда будут соревнования

Сезон Кубка мира по биатлону 2025-2026 официально стартовал 29 ноября в шведском Эстерсунде, где проходит первый этап до 7 декабря. Читай в материале календарь соревнований и какие результаты уже известны.

Биатлон: кубок мира 2025-2026 — расписание соревнований

В общей сложности запланировано 9 этапов в Северной и Центральной Европе, с 69 гонками: 31 для мужчин, 31 для женщин и 7 смешанных. Олимпийские соревнования в итальянском Антхольце (8–21 февраля 2026 року) не влияют на общий зачет Кубка.

Сезон завершится 22 марта 2026 года в норвежском Осло-Гольменколлене. Вот полный календарь этапов:

Эстерсунд, Швеция: 29 ноября — 7 декабря 2025 года. Гонки: индивидуальная, спринт, преследование, эстафета, смешанная эстафета (одиночная и 4x). Гохфильцен, Австрия: 12–14 декабря 2025 года. Спринт, преследование, эстафета. Анси – Ле-Гран-Борнан, Франция: 18–21 декабря 2025 года. Спринт, преследование, масс-старт. Обергоф, Германия: 8–11 января 2026 года. Спринт, преследование, эстафета. Рупольдинг, Германия: 14–18 января 2026 года. Спринт, преследование, эстафета. Новое Место на Мораве, Чехия: 22–25 января 2026 года. Индивидуальная (короткая), масс-старт, смешанная эстафета (одиночная и 4x). Олимпиада в Антхольц-Антерсельва, Италия: 8–21 февраля 2026 года. Индивидуальная, спринт, преследование, масс-старт, эстафета, смешанная эстафета. Контиолахти, Финляндия: 5–8 марта 2026 года. Индивидуальная, масс-старт, эстафета Отепя, Эстония: 12–15 марта 2026 года. Спринт, преследование, смешанная эстафета (одиночная и 4x). Осло-Гольменколлен, Норвегия: 19–22 марта 2026 года. Спринт, преследование, масс-старт.

Биатлон: кубок мира 2025-2026 — первые результаты сезона

Первый этап в Эстерсунде уже дал драматические результаты. В женской эстафете, состоявшейся 29 ноября, торжествовала Франция, открыв сезон победой. Мужская эстафета 4×7.5 км в тот же день завершилась победой Норвегии. Сборная Украины заняла 15 и 9 места соответственно.

В смешанной эстафете 4×6 км (30 ноября) победила Франция после напряженной борьбы с Норвегией и Италией в последней стрельбе. Финляндия финишировала четвертой, а украинцы заняли 18-е место.

В одиночной смешанной эстафете, тоже состоявшейся 30 ноября, победу одержала сборная Швеции, за ней — Норвегия и Франция, а Украина заняла 12 место.

