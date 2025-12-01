Біатлон Кубок світу 2025-2026: коли будуть змагання

Біатлон Кубок світу 2025-2026 офіційно стартував 29 листопада у шведському Естерсунді, де триває перший етап до 7 грудня. Читай у матеріалі про календар змагань та які результати вже відомі.

Біатлон: Кубок світу 2025-2026 — розклад змагань

Загалом на Кубок світу заплановано 9 етапів у Північній та Центральній Європі, з 69 гонками: 31 для чоловіків, 31 для жінок і 7 змішаних. Олімпійські змагання в італійському Антхольці (8–21 лютого 2026) не впливають на загальний залік Кубка.

Сезон завершиться 22 березня 2026 року в норвезькому Осло-Гольменколлені. Ось повний календар етапів:

Естерсунд, Швеція: 29 листопада — 7 грудня 2025. Гонки: індивідуальна, спринт, переслідування, естафета, змішана естафета (одиночна та 4x). Гохфільцен, Австрія: 12–14 грудня 2025. Спринт, переслідування, естафета. Ансі – Ле-Гран-Борнан, Франція: 18–21 грудня 2025. Спринт, переслідування, мас-старт. Обергоф, Німеччина: 8–11 січня 2026. Спринт, переслідування, естафета. Рупольдінг, Німеччина: 14–18 січня 2026. Спринт, переслідування, естафета. Нове Место на Мораві, Чехія: 22–25 січня 2026. Індивідуальна (коротка), мас-старт, змішана естафета (одиночна та 4x). Олімпіада в Антхольц-Антерсельва, Італія: 8–21 лютого 2026. Індивідуальна, спринт, переслідування, мас-старт, естафета, змішана естафета. Контіолахті, Фінляндія: 5–8 березня 2026. Індивідуальна, мас-старт, естафета. Отепя, Естонія: 12–15 березня 2026. Спринт, переслідування, змішана естафета (одиночна та 4x). Осло-Гольменколлен, Норвегія: 19–22 березня 2026. Спринт, переслідування, мас-старт

Біатлон: Кубок світу 2025-2026 — перші результати сезону

Перший етап в Естерсунді вже приніс драматичні результати. У жіночій естафеті, що відбулася 29 листопада, тріумфувала Франція, відкривши сезон перемогою. Чоловіча естафета 4×7.5 км того ж дня завершилася перемогою Норвегії. Збірна України посіла 15 та 9 місця відповідно.

У змішаній естафеті 4×6 км (30 листопада) перемогла Франція після напруженої боротьби з Норвегією та Італією в останній стрільбі. Фінляндія фінішувала четвертою, а українці зайняли 18 сходинку.

У одиночній змішаній естафеті, яка теж відбулася 30 листопада, перемогу здобула збірна Швеції, за нею — Норвегія та Франція, а Україна посіла 12 місце.

