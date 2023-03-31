Радиодиктант от пса Патрона для младших школьников: когда и где можно принять участие

Пес Патрон успел обрести настоящий авторитет среди школьников младших классов. Но он способен не только держать район, а и учить жизненно важным вещам.

Так, для учеников младшей и средней школы проведут радиодиктант от пса Патрона на актуальную во время войны теме: безопасное поведение с минами и неразорванными боеприпасами.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что диктант будет проведен уже 4 апреля в 15:00. Дата выбрана символически, ведь 4 апреля отмечают международный день просвещения по минной опасности.

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Перед самим диктантом, в 14:40, представитель ГСЧС расскажет детям о загрязнении Украины минами и взрывоопасными предметами, а также о важности обучения правилам безопасного поведения с ними.

Где послушать диктант?

Послушать диктант можно на нескольких площадках:

в прямом эфире Украинского радио на FM-частоте твоего города или на сайте;

в приложении suspilne.radio;

в приложении Дія;

на трансляции эфира на YouTube и Facebook страницах UNICEF Ukraine, Украинского радио, Центра противоминной деятельности, Министерства образования и науки Украины.

Также можно писать диктант офлайн. Для этого:

приди в Совместную точку от UNICEF в своем городе — это семейное пространство для детей в городах с большим количеством переселенцев;

зарегистрируйся;

пиши диктант вместе с другими.

Когда и где можно проверить диктант?

Проверить диктант на правильность написания можно будет через два часа после его завершения. Правильный вариант текста будет опубликован в социальных сетях и на официальных сайтах ГСЧС, UNICEF и Украинского радио.

Также организаторы призывают участников не только приобщить малыша к диктанту, но и снимать фото и видео, как он пишет диктант, и публиковать их в соцсетях с хештегом #СовместноДиктант.

А пока малыши пишут диктант с псом Патроном, старшие уже готовятся к НМТ. Как и когда можно зарегистрироваться на НМТ-2023, читай в материале.

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