Радиодиктант от пса Патрона для младших школьников: когда и где можно принять участие

Пес Патрон успел обрести настоящий авторитет среди школьников младших классов. Но он способен не только держать район, а и учить жизненно важным вещам.
Так, для учеников младшей и средней школы проведут радиодиктант от пса Патрона на актуальную во время войны теме: безопасное поведение с минами и неразорванными боеприпасами.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что диктант будет проведен уже 4 апреля в 15:00. Дата выбрана символически, ведь 4 апреля отмечают международный день просвещения по минной опасности.
Перед самим диктантом, в 14:40, представитель ГСЧС расскажет детям о загрязнении Украины минами и взрывоопасными предметами, а также о важности обучения правилам безопасного поведения с ними.
Послушать диктант можно на нескольких площадках:
Также можно писать диктант офлайн. Для этого:
Проверить диктант на правильность написания можно будет через два часа после его завершения. Правильный вариант текста будет опубликован в социальных сетях и на официальных сайтах ГСЧС, UNICEF и Украинского радио.
Также организаторы призывают участников не только приобщить малыша к диктанту, но и снимать фото и видео, как он пишет диктант, и публиковать их в соцсетях с хештегом #СовместноДиктант.
А пока малыши пишут диктант с псом Патроном, старшие уже готовятся к НМТ. Как и когда можно зарегистрироваться на НМТ-2023, читай в материале.
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