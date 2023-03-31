Радіодиктант від пса Патрона для найменших школярів: коли й де можна взяти участь

Пес Патрон встиг здобути справжній авторитет серед школярів молодших класів. Та він спроможний не лише тримати район, а й вчити життєво важливих речей.

Так, для учнів молодшої та середньої школи проведуть радіодиктант від пса Патрона з актуальної під час війни теми: безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що диктант проведуть вже 4 квітня о 15:00. Дата обрана символічно, адже 4 квітня відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.

Зараз також дивляться

Перед самим диктантом, о 14:40, представник ДСНС розповість дітям про забруднення України мінами та вибухонебезпечними предметами, а також про важливість навчання правил безпечної поведінки з ними.

Де послухати диктант?

Послухати диктант можна на кількох майданчиках:

у прямому ефірі Українського радіо на FM-частоті твого міста або на сайті;

у застосунку suspilne.radio;

у застосунку Дія;

на трансляції ефіру на YouTube та Facebook сторінках UNICEF Ukraine, Українського радіо, Центру протимінної діяльності, Міністерства освіти і науки України.

Також можна писати диктант офлайн. Для цього:

прийди у Спільно Точку від UNICEF у своєму місті — це сімейний простір для дітей у містах із великою кількістю переселенців;

зареєструйся;

пиши диктант разом з іншими.

Коли і де можна буде перевірити диктант?

Перевірити диктант на правильність написання можна буде через дві години після його завершення. Правильний варіант тексту опублікують у соціальних мережах та на офіційних сайтах ДСНС, UNICEF та Українського радіо.

Також організатори закликають учасників не лише долучити малюка до диктанту, а й знімати фото та відео, як він пише диктант, та публікувати їх у соцмережах із хештегом #СпільноДиктант.

А доки малеча пише диктант із псом Патроном, старші вже готуються до НМТ. Як і коли можна зареєструватися на НМТ-2023, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.