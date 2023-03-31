Подорожі та натхнення

Радіодиктант від пса Патрона для найменших школярів: коли й де можна взяти участь

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Березня 2023, 16:00
диктант пес патрон
Фото: Pexels

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Радіодиктант від пса Патрона для найменших школярів: коли й де можна взяти участь

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