Стиль жизни

Джервонта Дэвис и Джейк Пол: когда будет бой между чемпионом и ютубером

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 сентября 2025, 17:23 3 мин.
джейк пол и джервонта девис когда бой
Джервонта Дэвис vs Джейк Пол

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь