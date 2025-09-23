Джервонта Дэвис и Джейк Пол: когда будет бой между чемпионом и ютубером

Один из самых ожидаемых боксерских поединков 2025 года — бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и ютубером-боксером Джейком Полом. Читай в материале, когда состоится бой, где можно посмотреть его в Украине и на кого ставят букмекеры.

Когда бой Джервонта Дэвис и Джейк Пол в 2025

Дата боя: пятница, 14 ноября 2025 года в Kaseya Center, Майами, Флорида, США. Вместимость арены — около 20 тыс. зрителей. Билеты поступили в продажу 24 сентября на Ticketmaster. Самые дешевые стоили от $220-230 за верхние места (например, сектора 400+). Средняя стоимость билета — $250-300 с учетом комиссий.

На вторичном рынке за лучшие места нужно отдать от $226 до $610. Стоит отметить, что цены могут вырасти из-за своей ограниченной доступности и быстрой распродажи.

Где смотреть бой Джервонта Дэвиса с Полом в Украине: время поединка по Киеву

На территории Украины только на одной платформе можно будет посмотреть этот бой: эксклюзивно на Netflix — прямая трансляция доступна глобально для всех подписчиков без дополнительной платы. Netflix работает в Украине, поэтому нужна активная подписка (от 4,99 евро/мес.).

Кард начнется в 03:00 по киевскому времени, тогда как главный бой ожидается ближе к 23:00 ET — около 06:00 по Киеву. Точное время главного спортивного события дня может сдвигаться в зависимости от андеркарда.

Эксперты предполагают, что Дэвис одержит победу над Полом, ведь у первого, кроме опыта, есть и лучшие физиологические данные. Хотя Пол может показать себя — он известен сильными ударами, которые сбивают соперников с ног.

Джервонта Дэвис и Джейк Пол: что известно о спарринг-партнерах

Сам по себе бой привлекает внимание из-за значительной разницы в габаритах: Пол (185 см, около 100 кг) нависает над Дэвисом (166 см, около 70 кг) на 20 см и 30 кг.

На пресс-конференции в Нью-Йорке состоялась напряженная битва взглядов, где Джейк Пол выглядел доминирующим в физическом плане. Недавно Джервонта Дэвис прокомментировал свое мнение о бое:

Я намного быстрее его. Он намного сильнее и намного больше, но мы все знаем, что более высоким бойцам труднее драться с более низкими. Он неплохой боец и выдержит несколько раундов, но как только там станет жарко — вы знаете, чем все закончится.

Бой пройдет по правилам: 10 раундов по 3 минуты, вес до 88,4 кг, 12-унцовые перчатки, результат не повлияет на официальные рекорды, но судьи определят победителя, если не будет нокаута.

