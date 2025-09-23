Джервонта Девіс і Джейк Пол: коли буде бій між чемпіоном та ютубером

Один з найочікуваніших боксерських поєдинків 2025 року — бій між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом та ютубером-боксером Джейком Полом. Читай у матеріалі, коли відбудеться бій, де можна переглянути його в Україні та на кого ставлять букмекери.

Коли бій Джервонта Девіс і Джейк Пол у 2025

Дата бою: п’ятниця, 14 листопада 2025 року у Kaseya Center, Маямі, Флорида, США. Місткість арени — десь 20 тис. глядачів. Квитки пустили у продаж 24 вересня на Ticketmaster. Найдешевші були у діапазоні $220-230 за верхні місця (наприклад, сектори 400+). Середня вартість квитка — $250-300 з урахуванням комісій.

На вторинному ринку за кращі місця треба віддати від $226 до $610. Варто зазначити, що ціни можуть зрости через свою обмежену доступність та швидкий розпродаж.

Де дивитися бій Джервонта Девіса з Джейк Полом в Україні: час поєдинку по Києву

На території України лише на одній платформі можна буде проглянути цей бій: ексклюзивно на Netflix — пряма трансляція доступна глобально для всіх передплатників підписки без зайвої додаткової плати. Netflix працює в Україні, тож потрібна активна підписка (найдешевша коштує 4,99 євро/міс.).

Кард почнеться о 03:00 за київським часом, тоді як головний бій очікується ближче до 23:00 ET – близько 06:00 по Києву. Точний час головної спортивної події дня може зсуватися залежно від андеркарду.

Експерти припускають, що Девіс здобуде перемогу над Полом, адже у першого окрім досвіду присутні кращі фізіологічні дані. Хоча Пол може показати себе — він відомий сильними ударами, що валять суперників з ніг.

Джервонта Девіс та Джейк Пол: що відомо про спаринг-партнерів

Сам по собі бій привертає увагу через значну різницю в габаритах: Пол (185 см, приблизно 100 кг) нависає над Девісом (166 см, приблизно 70 кг) на 20 см і 30 кг.

На прес-конференції в Нью-Йорку відбулася напружена битва поглядів, де Джейк Пол виглядав домінантним у фізичному плані. Нещодавно Джервонта Девіс прокоментував власну думку щодо бою:

Я набагато швидший за нього. Він набагато сильніший і набагато більший, але ми всі знаємо, що вищим бійцям важче битися з нижчими. Він непоганий боєць і витримає кілька раундів, але як тільки там стане гаряче — ви знаєте, чим все закінчиться.

Бій відбудеться за правилами: 10 раундів по 3 хвилини, вага до 88,4 кг, 12-унцеві рукавички, результат не вплине на офіційні рекорди, але судді визначать переможця, якщо не буде нокауту.

