В Инстаграм появились опросы в комментариях: когда станет доступной и что известно о новой функции соцсети

Инстаграм — не просто платформа для публикации фотографий или историй с рассказами о своей повседневной жизни. Со временем он превратился в мощный инструмент коммуникации, взаимодействия и исследования публичного мнения.

Сегодня многие пользователи и бренды используют Инстаграм не только для продвижения своей личности или товаров, но и для получения обратной связи от аудитории. И в этом плане соцсеть не стоит на месте. Подробнее об этом — рассказываем далее в материале.

В Instagram появились опросы в комментариях: что известно

В Инстаграм вскоре появится возможность создавать опросы в комментариях. Такое обновление будет способствовать более качественному обсуждению материалов, что полезно как для обычных пользователей, так и для авторов контента.

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Эта возможность будет доступна для длинных видео в формате Reels. Для создания опроса нужно будет выбрать соответствующий значок и предложить ответы. Похожая функция уже давно существует в Stories, которые существуют 24 часа.

Пока что непонятно, как долго опросы будут оставаться открытыми после их публикации, смогут ли пользователи выбирать временные рамки приема голосов, как это делают пользователи в Twitter.

Сейчас новая функция доступна только для определенного круга пользователей соцсети, но в будущем все пользователи смогут ею воспользоваться. Об этом заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметив, что функция вскоре станет доступной для всех.

Тем временем компания Meta представила новый аксессуар для блогеров — смарточки для трансляций от Ray-Ban Meta. Эти очки предназначены для прямых эфиров в Фейсбук и Инстаграм и имеют микрофоны и камеры. Однако их цена достаточно высока — от $299, а приобрести их можно с 17 октября 2023 года.

Ранее мы рассказывали, как сделать репост в Инстаграм.

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