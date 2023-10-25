В Інстаграм з’явилися опитування в коментарях: що відомо про нову функцію соцмережі

Інстаграм — не просто платформа для публікації фотографій або історій з розповідями про своє повсякденне життя. З часом він перетворився на потужний інструмент комунікації, взаємодії та дослідження публічної думки.

Сьогодні багато користувачів і брендів використовують Інстаграм не лише для просування своєї особистості або товарів, а й для отримання зворотного зв’язку від аудиторії. І в цьому плані соцмережа не стоїть на місці. Детальніше про це — розповідаємо далі у матеріалі.

В Instagram з’явилися опитування в коментарях: що відомо

В Instagram незабаром з’явиться можливість створювати опитування в коментарях. Таке оновлення сприятиме якіснішому обговоренню матеріалів, що корисно як для звичайних користувачів, так і для авторів контенту.

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Ця можливість буде доступна для довгих відео у форматі Reels. Для створення опитування потрібно буде вибрати відповідний значок і запропонувати відповіді. Схожа функція вже давно існує в Stories, які існують 24 години.

Нині незрозуміло, як довго опитування залишатимуться відкритими після їх публікації, чи матимуть змогу користувачі вибирати часові рамки прийому голосів, як це роблять користувачі у Twitter.

Наразі нова функція доступна лише для певного кола користувачів соцмережі, але в майбутньому всі користувачі зможуть нею скористатися. Про це заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг зазначивши, що функція незабаром стане доступною для всіх.

Тим часом компанія Meta представила новий аксесуар для блогерів — смартокуляри для трансляцій від Ray-Ban Meta. Ці окуляри призначені для прямих ефірів у Фейсбук та Інстаграм, і мають мікрофони та камери. Однак їхня ціна досить висока — від $299, а придбати їх можна з 17 жовтня 2023 року.

Раніше ми розповідали, як зробити репост в Інстаграм.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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