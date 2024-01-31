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Быстро не выйдет? Как получить гражданство Болгарии и что для этого нужно

Виктория Мельник, журналист сайта 31 января 2024, 16:30
Как получить гражданство Болгарии
Фото: Depositphotos

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