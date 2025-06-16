Быстро не выйдет? Как получить гражданство Болгарии и что для этого нужно

Быть гражданином страны — это не только материальные преимущества жизни в государстве, но и культурная вовлеченность и понимание исторических контекстов формирования этих территорий в страну.

Сейчас Украина стремится не потерять эту связь со своими гражданами, вынужденно покинувшими родной дом и поселившимися в других странах по всему миру. Об этом также говорил и президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о множественном гражданстве в Украине.

В то же время, украинцы начали интересоваться, как получить гражданство стран-соседок Украины. В материале мы расскажем, как получить гражданство Болгарии и что для этого нужно.

Как получить гражданство Болгарии

Страна привлекает не только своим теплым климатом, но и рядом преимуществ для комфортной жизни, среди которых и низкая цена на недвижимость.

Республика Болгария является членом ЕС, поэтому гражданство этой страны автоматически дает статус гражданина Евросоюза.

При наличии болгарского гражданства человек может:

свободно передвигаться по странам ЕС;

трудоустроиться в любой стране ЕС и проживать там неограниченное время;

участвовать в болгарских и общеевропейских выборах.

В то же время граждане Болгарии должны платить налоги в страну, соблюдать законодательство, знать и использовать болгарский язык, соблюдать свой воинский долг перед страной.

Основанием для получения гражданства Болгарии гражданами Украины являются:

постоянное проживание на болгарской территории в течение десяти лет;

натурализация;

воссоединение семьи;

болгарское происхождение или рождение на территории Болгарии;

инвестиции;

высокие награды перед государством.

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Как законно получить болгарское гражданство

Как мы отметили выше, получить гражданство Болгарии можно в порядке натурализации и за десять лет постоянного проживания на территории Республики Болгария.

Этапы натурализации:

Получение национальной визы и въезд в страну. Получение первичного вида на жительство. Получение долгосрочного или постоянного вида на жительство. Подача заявки на получение гражданства.

В то же время, есть факторы, которые могут сократить этот срок.

Брак с гражданами Болгарии

Согласно Закону об иностранцах в Болгарии, члены семьи гражданина Болгарии, его потомки могут претендовать на получение первичного вида на жизнь в стране. Этот вид дает возможность проживать в стране в течение 12 месяцев и продлить ее действие неограниченное количество раз.

Однако сам по себе брак с гражданами Болгарии не дает гражданам других стран право на получение гражданства РБ.

При таком условии можно сократить срок натурализации с пяти лет до трех — при условии, что и брак был заключен не менее трех лет назад.

Гражданство Болгарии для родственников граждан РБ

Упрощенный процесс получения гражданства в стране имеют потомки граждан Болгарии, дети до 14 лет приобретают болгарский индигенат при условии болгарского гражданства у одного из родителей.

Трудоустройство в Болгарии

Работа в Болгарии не дает права получить гражданство страны, но при таком условии можно получить первоначальный вид на жительство. Она выдается иностранцам, получившим разрешение на работу в Агентстве по трудоустройству.

Такое разрешение дают иностранцам, на вакансию которых не смогли найти гражданина Болгарии.

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Наличие бизнеса или недвижимости в Болгарии

Наличие бизнеса не дает права на гражданство в Болгарии, владелец может претендовать на гражданство в порядке натурализации. В то же время, если предприятие создало по меньшей мере десять рабочих мест для болгар, тогда бизнес имеет право на получение первичного вида на жительство.

Другой вариант получения вида на жительство — открыть представительство иностранной коммерческой компании, владельцем которой является иммигрант.

Независимо от стоимости, получить гражданство на основе покупки недвижимости также невозможно.

Чтобы получить первичный вид на жительство, стоимость объекта должна составлять не менее €300 тыс.

Денежная натурализация

Инвестирование €512000 в болгарские ценные бумаги или фонды — получение постоянного вида на жительство, с возможностью подать на гражданство через 5 лет.

Есть возможность ускоренного пути (~18 месяцев) при условии двойной инвестиции (≈1млн).

Можно включить семью (супруга, дети до 18 лет).

Болгарское происхождение

Проще всего получить гражданство можно по факту болгарского происхождения. Если доказать факт болгарского происхождения, тогда можно оформить болгарский индигенат без соблюдения условий обязательного проживания, легальности доходов, знания болгарского и отказа от имеющегося гражданства.

Доказать происхождение можно только на основе документов.

Как получить гражданство Израиля и что для этого нужно, мы рассказывали раньше.

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