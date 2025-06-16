Стиль життя

Швидко не вийде? Як отримати громадянство Болгарії та що для цього потрібно

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Червня 2025, 14:15
Швидко не вийде? Як отримати громадянство Болгарії та що для цього потрібно
Фото Depositphotos

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