Как приготовить бисквитный торт: готовим вместе любимый десерт многих сладкоежек

Бисквитный торт любят практически все, особенно дети. Он невероятно нежный, рыхлый, ароматный и вкусный. Пошаговый рецепт простого и вкусного бисквитного торта — читай в нашем материале.

Бисквит может стать основой для торта, пирожных или даже конфет. Готовится он просто, и есть несколько условий, чтобы он получился пышным и рыхлым.

Как приготовить пышный бисквит для торта

яйца должны быть комнатной температуры;

духовка должна быть предварительно разогрета;

хорошо взбить яйца, лучше по отдельности белки и желтки;

перемешивать тесто для бисквита медленно и в одном направлении;

тесто долго не вымешивать;

мука должна быть просеяна;

не открывать духовку во время выпечки;

через 30 мин — проверить шпажкой по центру. При необходимости допечь еще несколько минут.

Рецепт бисквитного торта

Заметь, что рецепт без разрыхлителя. Если у тебя есть сомнения — можешь добавить его (2 ч. ложки) в муку — он точно не испортит рецепт.

Ингредиенты:

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4 шт. — яйца;

120 г — муки;

120 г — сахара.

1 ст. л — ванильный сахар;

щепотка соли.

Это рецепт на форму 20 см. Если у тебя форма больше, то бери 5-7 яиц.

На каждое яйцо добавляем по 30 г муки и 30 г сахара. Например, 6 яиц — соответственно 180 г муки и 180 г сахара. Также увеличиваем количество ванильного сахара — 2 ч. ложки.

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Приготовление:

Берем яйца комнатной температуры и среднего размера. Отделяем желтки от белков. К белкам добавляем щепотку соли, чтобы лучше взбивались. Взбиваем до легкой пены. Добавляем порциями сахар и продолжаем взбивать. Взбитые белки не опадают, держатся вместе. Постепенно добавляем желтки и не перестаем взбивать — масса должна увеличиться втрое. В муку добавляем ванильный сахар и вымешиваем массу. Вводим муку и осторожно, лопаткой, вымешиваем. Дно формы устилаем пергаментом и смазываем жиром все, кроме боков. Выливаем вымешанную массу в форму, выравниваем и печем 15 минут при температуре 180°C, и 15 минут при температуре 160°C. Готовность проверяем шпажкой — она должна быть сухой при протыкании коржа. Оставляем после выпечки бисквит на 10 минут в форме. Обходим бисквит ножом у бортиков и снимаем их. Перекладываем лепешку вверх дном и снимаем пергамент. Даем остыть и, завернув в пленку, ставим на ночь в холодное место. Чтобы разрезать целый корж на два коржа, подрезаем острым ножом, а остальное дорезаем нитью.

Приготовление пышного бисквита для торта — видео

После того как ты испечешь рыхлый корж, можно приступать к изготовлению крема.

Крем можно выбрать по вкусу. Это может быть заварной, белковый или крем Пломбир.

Заварной крем:

200 г — сахара;

5 яиц;

40 г — кукурузного крахмала;

40 г — муки;

1 л — молока;

ваниль;

200 г — сливочного масла.

Белковый крем:

120 г — белков;

1/4 ч. л — соли;

320 г — сахара;

80 г — воды;

1/3 ч. л — лимонной кислоты.

Крем Пломбир:

225 мл — сметаны;

2 яйца;

80 г — сахара;

1,5 ст. л — муки;

0,5 ст. л — кукурузного крахмала;

180 г — сливочного масла.

Приготовление крема по выбору — в видео

Смазав коржи кремом внутри и сложив их вместе, смазываем кремом весь торт сверху.

По твоему вкусу, в крем можно добавить любые фрукты, а также ими украсить само изделие.

Какие фрукты обычно используют:

яблоки, груши, айву;

абрикосы, сливы, персики;

цитрусовые;

бананы, киви, ананасы.

Вот наш нежный, рыхлый бисквитный торт готов. Осталось заварить ароматный чай или кофе и наслаждаться моментом.

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