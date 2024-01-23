Как приготовить бисквитный торт: готовим вместе любимый десерт многих сладкоежек

Бисквитный торт любят практически все, особенно дети. Он невероятно нежный, рыхлый, ароматный и вкусный. Пошаговый рецепт простого и вкусного бисквитного торта — читай в нашем материале.
Бисквит может стать основой для торта, пирожных или даже конфет. Готовится он просто, и есть несколько условий, чтобы он получился пышным и рыхлым.
Заметь, что рецепт без разрыхлителя. Если у тебя есть сомнения — можешь добавить его (2 ч. ложки) в муку — он точно не испортит рецепт.
Заметь, что рецепт без разрыхлителя. Если у тебя есть сомнения — можешь добавить его (2 ч. ложки) в муку — он точно не испортит рецепт.
Ингредиенты:
Это рецепт на форму 20 см. Если у тебя форма больше, то бери 5-7 яиц.
На каждое яйцо добавляем по 30 г муки и 30 г сахара. Например, 6 яиц — соответственно 180 г муки и 180 г сахара. Также увеличиваем количество ванильного сахара — 2 ч. ложки.
Приготовление:
После того как ты испечешь рыхлый корж, можно приступать к изготовлению крема.
Крем можно выбрать по вкусу. Это может быть заварной, белковый или крем Пломбир.
Заварной крем:
Белковый крем:
Крем Пломбир:
Смазав коржи кремом внутри и сложив их вместе, смазываем кремом весь торт сверху.
По твоему вкусу, в крем можно добавить любые фрукты, а также ими украсить само изделие.
Какие фрукты обычно используют:
Вот наш нежный, рыхлый бисквитный торт готов. Осталось заварить ароматный чай или кофе и наслаждаться моментом.
Для тебя еще один рецепт торта Красный бархат с клубничной начинкой. Выпекай и угощай родных и друзей.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.