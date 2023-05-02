Почувствуй эту роскошь! Рецепт вкуснейшего торта Красный бархат с клубничной начинкой

Красный бархат — один из самых вкусных, красивых и популярных тортов. Но чтобы его приготовить, надо заморочиться. Ведь для Красного бархата нужно испечь бисквит, приготовить начинку, крем-чиз. А также собрать торт и сделать красивый декор.
Вкусным рецептом и красивым декором Красного бархата поделилась победительница МастерШеф и кондитер Лиза Глинская.
В материале ты узнаешь, как поэтапно приготовить торт Rрасный бархат. Возможно, именно этот торт станет любимым для твоей семьи и будет украшать семейные праздники.
Ингредиенты для бисквита на форму 16 см:
Ингредиенты для клубничной начинки (расчет на 2 формы диаметром 14 см):
Ингридиенты для крем-чиза (расчет на форму 16 см):
Для декора:
Это, наверное, самый простой этап. Надо взбить все ингредиенты в чаше комбайна до устойчивых пиков.
А если тебе хочется приготовить десерт с большим количеством цветов и при этом чувствовать лёгкость, предлагаем тебе рецепт торта Битое стекло. Для него даже не понадобится духовка.
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