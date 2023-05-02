Почувствуй эту роскошь! Рецепт вкуснейшего торта Красный бархат с клубничной начинкой

Красный бархат — один из самых вкусных, красивых и популярных тортов. Но чтобы его приготовить, надо заморочиться. Ведь для Красного бархата нужно испечь бисквит, приготовить начинку, крем-чиз. А также собрать торт и сделать красивый декор.

Вкусным рецептом и красивым декором Красного бархата поделилась победительница МастерШеф и кондитер Лиза Глинская.

В материале ты узнаешь, как поэтапно приготовить торт Rрасный бархат. Возможно, именно этот торт станет любимым для твоей семьи и будет украшать семейные праздники.

Ингредиенты для Красного бархата

Ингредиенты для бисквита на форму 16 см:

яйца — 2 шт.

сахар — 170 г

кефир 2,5% — 150 г кефира

сливочное масло — 70 г

разрыхлитель — 3 г

пищевая сода — 3 г

какао-порошок — 5 г

мука — 200 г

водорастворимый краситель (клубника + малина)

Ингредиенты для клубничной начинки (расчет на 2 формы диаметром 14 см):

клубничное пюре — 200 г

лимонный фреш — 20 г

сахар — 50 г сахара

кукурузный крахмал — 12 г

желатин — 6 г желатина + 30 мл воды

Ингридиенты для крем-чиза (расчет на форму 16 см):

маскарпоне — 150 г маскарпоне

крем-сыр — 250 г

сливки, не менее 30% жирности — 400 мл

сахарная пудра — 100 г

Для декора:

свежая клубника

мята

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Как приготовить Красный бархат

Приготовление бисквита для Красного бархата

Прежде всего надо разогреть духовку до 165°С и включить режим Конвекция или Низ-конвекция. В комбайне взбить яйца, сахара, краситель. Должна получиться очень устойчивая пена. В микроволновке растопить сливочное масло и добавить в чашу комбайна. Также добавить кефир и аккуратно перемешать. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соду и какао. Сухую часть добавить в чашу комбайна, просеяв ее через сито. Перемешать. Дно формы обмотать фольгой и выложить тесто. Накрыть форму пергаментной бумагой, сверху поставить противень или что-то, что не расплавиться в духовке. Сверху поставить груз. Это для того, чтобы бисквит был ровным и не потрескался. Выпекать бисквит в духовке 40 минут. Пергаментную бумагу нужно снять еще с горячего бисквита. Потом дать ему полностью остыть в форме, замотать пищевой пленкой и оставить на ночь в холодильнике.

Приготовления клубничной начинки для Красного бархата

Сначала надо замочить желатин, перемешать и оставить набухать на 10-15 минут. Далее перемешать клубничное пюре и сахар с крахмалом, а потом добавить лимонный фреш. Поставить смесь на средний огонь и заварить крахмал, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить желатин и перемешать. Далее надо затянуть дно двух колец пищевой пленкой, обмотать форму изнутри ацетатной лентой, чтобы легче было доставать начинку. Разлить массу по формам, по 150 г в каждую форму, и дать остыть. Затем отправить в холодильник на несколько часов.

Приготовление крем-чиза

Это, наверное, самый простой этап. Надо взбить все ингредиенты в чаше комбайна до устойчивых пиков.

Как собрать торт Красный бархат

Бисквит разрезать поперек на четыре коржа. Переложить 2/3 части крема в кондитерский мешок без насадки. Выложить крем по спирали от центра к краю на первый корж и разровнять. Сделать из крема по диаметру коржа борт, уложит внутрь клубничную начинку. Выложить сверху крем и второй бисквитный корж. То же самое сделать со следующим коржом. Закрыть верх и бока торта кремом и выровнять. Сделать крошку из оставшегося коржа бисквита и задекорировать ею бока. Оставшуюся 1/3 часть крема переложить в кондитерский мешок с насадкой Сент-Оноре. Украсить торт кремом, оставив в центре углубление. Выложить в центр торта кусочки свежей клубники и украсить мятой.

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