Як приготувати бісквітний торт: готуємо разом улюблений десерт багатьох ласунів

Бісквітний торт люблять практично всі, а особливо діти. Він неймовірно ніжний, пухкий, ароматний та смачний. Покроковий рецепт простого та смачного бісквітного торта — читай у нашому матеріалі.
Бісквіт може стати основою для торта, тістечка чи навіть цукерок. Готується він просто, і є кілька умов, щоб він вийшов пишним та пухким.
Зауваж, що рецепт без розпушувача. Якщо в тебе є сумніви — можеш додати його (2 ч. ложки) у борошно — він точно не зіпсує рецепт.
Зауваж, що рецепт без розпушувача. Якщо в тебе є сумніви — можеш додати його (2 ч. ложки) у борошно — він точно не зіпсує рецепт.
Інгредієнти:
Це рецепт на форму 20 см. Якщо у тебе форма більша, то бери 5-7 яєць.
На кожне яйце додаємо по 30 г борошна і 30 г цукру. Наприклад 6 яєць — відповідно 180 г борошна і 180 г цукру. Також збільшуємо кількість ванільного цукру — 2 ч. ложки.
Приготування:
Після того, як ти спечеш пухкий корж, можна братися до виготовлення крему.
Крем можна вибрати за вподобанням. Це може бути заварний, білковий або крем Пломбір.
Заварний крем:
Білковий крем:
Крем Пломбір:
Змастивши коржі кремом всередині та склавши їх разом, змащуємо кремом весь торт зверху.
На твоє вподобання, в крем можна додати будь-які фрукти, а також ними прикрасити сам виріб.
Які фрукти зазвичай використовують:
Ось наш ніжний, пухкий бісквітний торт готовий. Залишилось заварити ароматного чаю чи кави й насолоджуватись моментом.
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