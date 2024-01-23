Як приготувати бісквітний торт: готуємо разом улюблений десерт багатьох ласунів

Бісквітний торт люблять практично всі, а особливо діти. Він неймовірно ніжний, пухкий, ароматний та смачний. Покроковий рецепт простого та смачного бісквітного торта — читай у нашому матеріалі.

Бісквіт може стати основою для торта, тістечка чи навіть цукерок. Готується він просто, і є кілька умов, щоб він вийшов пишним та пухким.

Як приготувати пишний бісквіт для торта

яйця мають бути кімнатної температури;

духовка має бути попередньо розігріта;

добре збити яйця, краще окремо білки та жовтки;

перемішувати тісто для бісквіта повільно та в одному напрямку;

тісто довго не вимішувати;

борошно має бути просіяне;

не відкривати духовку під час випікання;

через 30 хв — перевірити шпажкою по центру. За необхідності допекти ще декілька хвилин.

Рецепт бісквітного торта

Зауваж, що рецепт без розпушувача. Якщо в тебе є сумніви — можеш додати його (2 ч. ложки) у борошно — він точно не зіпсує рецепт.

Інгредієнти:

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4 шт. — яйця;

120 г — борошна;

120 г — цукру.

1 ст. л — ванільний цукор;

дрібка солі.

Це рецепт на форму 20 см. Якщо у тебе форма більша, то бери 5-7 яєць.

На кожне яйце додаємо по 30 г борошна і 30 г цукру. Наприклад 6 яєць — відповідно 180 г борошна і 180 г цукру. Також збільшуємо кількість ванільного цукру — 2 ч. ложки.

Приготування:

Беремо яйця кімнатної температури та середні за розміром. Відділяємо жовтки від білків. До білків додаємо дрібку солі, щоб краще збивалися. Збиваємо до легкої піни. Додаємо порціями цукор і продовжуємо збивати. Збиті білки не опадають, тримаються купи. Поступово додаємо жовтки, та не перестаємо збивати — маса має збільшитись втричі. До борошна додаємо ванільний цукор та вимішуємо масу. Вводимо борошно, та обережно, лопаткою, вимішуємо. Дно форми вистеляємо пергаментом та змащуємо жиром все, крім боків. Виливаємо вимішану масу у форму, вирівнюємо, та печемо 15 хвилин при температурі 180°C, та 15 хвилин при температурі 160°C. Готовність перевіряємо шпажкою — вона має бути сухою при протиканні коржа. Залишаємо після випікання бісквіт на 10 хвилин у формі. Обходимо бісквіт ножем коло бортиків та знімаємо їх. Перекладаємо корж вверх дном, та знімаємо пергамент. Даємо вистигнути й, завернувши у плівку, ставимо на ніч в холодне місце. Щоб розрізати цілий корж на два коржі, підрізаємо гострим ножем, а решту ріжемо ниткою, тягнучи її з двох боків.

Приготування пишного бісквіта для торта — відео

Після того, як ти спечеш пухкий корж, можна братися до виготовлення крему.

Крем можна вибрати за вподобанням. Це може бути заварний, білковий або крем Пломбір.

Заварний крем:

200 г — цукру;

5 яєць;

40 г — кукурудзяного крохмалю;

40 г — борошна;

1 л — молока;

ваніль;

200 г — масла.

Білковий крем:

120 г — білків;

1/4 ч. л — солі;

320 г — цукру;

80 г — води;

1/3 ч. л — лимонної кислоти.

Крем Пломбір:

225 мл — сметани;

2 яйця;

80 г — цукру;

1,5 ст. л — борошна;

0,5 ст. л — кукурудзяного крохмалю;

180 г — масла.

Приготування крему на вибір — у відео

Змастивши коржі кремом всередині та склавши їх разом, змащуємо кремом весь торт зверху.

На твоє вподобання, в крем можна додати будь-які фрукти, а також ними прикрасити сам виріб.

Які фрукти зазвичай використовують:

яблука, груші, айву;

абрикоси, сливи, персики;

цитрусові;

банани, ківі, ананаси.

Ось наш ніжний, пухкий бісквітний торт готовий. Залишилось заварити ароматного чаю чи кави й насолоджуватись моментом.

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