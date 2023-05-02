Відчуй цю розкіш! Рецепт смачного торта Червоний оксамит із полуничною начинкою

Червоний оксамит — один із найсмачніших, найкрасивіших і найпопулярніших тортів. Але щоб його приготувати, треба заморочитися. Адже для Червоного оксамиту потрібно спекти бісквіт, приготувати начинку, крем-чиз. А також красиво зібрати торт та зробити гарний декор.
Смачним рецептом та гарним декором Червоного оксамиту поділилася переможниця МастерШеф та кондитерка Ліза Глінська.
У матеріалі ти дізнаєшся, як поетапно приготувати торт Червоний оксамит. Можливо, саме цей торт стане улюбленим для твоєї родини та прикрашатиме сімейні свята.
Інгредієнти для бісквіта на форму 16 см:
Інгредієнти для полуничної начинки (розрахунок на 2 форми діаметром 14 см):
Інгредієнти для крем-чизу (розрахунок на форму 16 см):
Для декору:
Це, мабуть, найпростіший етап. Треба збити всі інгредієнти у чаші комбайна до стійкої однорідної маси.
А якщо тобі хочеться приготувати десерт з більшою кількістю кольорів та при цьому відчувати легкість, пропонуємо тобі рецепт торта Бите скло. Для нього навіть не знадобиться духовка.
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