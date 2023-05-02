Відчуй цю розкіш! Рецепт смачного торта Червоний оксамит із полуничною начинкою

Червоний оксамит — один із найсмачніших, найкрасивіших і найпопулярніших тортів. Але щоб його приготувати, треба заморочитися. Адже для Червоного оксамиту потрібно спекти бісквіт, приготувати начинку, крем-чиз. А також красиво зібрати торт та зробити гарний декор.

Смачним рецептом та гарним декором Червоного оксамиту поділилася переможниця МастерШеф та кондитерка Ліза Глінська.

У матеріалі ти дізнаєшся, як поетапно приготувати торт Червоний оксамит. Можливо, саме цей торт стане улюбленим для твоєї родини та прикрашатиме сімейні свята.

Інгредієнти для Червоного оксамиту

Інгредієнти для бісквіта на форму 16 см:

яйця — 2 шт.

цукор — 170 г

кефір 2,5% — 150 г кефіру

вершкове масло — 70 г

розпушувач — 3 г

харчова сода — 3 г

какао-порошок — 5 г

борошно — 200 г

водорозчинний барвник (полуниця + малина)

Інгредієнти для полуничної начинки (розрахунок на 2 форми діаметром 14 см):

полуничне пюре — 200 г

лимонний фреш — 20 г

цукор — 50 г цукру

кукурудзяний крохмаль — 12 г

желатин — 6 г желатину + 30 мл води

Інгредієнти для крем-чизу (розрахунок на форму 16 см):

маскарпоне — 150 г маскарпоне

крем-сир — 250 г

вершки, не менше 30% жирності — 400 мл

цукрова пудра — 100 г

Для декору:

свіжа полуниця

м’ята

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Як приготувати Червоний оксамит

Приготування бісквіта для Червоного оксамиту

Насамперед треба розігріти духовку до 165°C та увімкнути режим Конвекція або Низ-конвекція. У комбайні збити яйця, цукор, барвник. Повинна вийти дуже стійка піна. У мікрохвильовій печі розтопити вершкове масло і додати в чашу комбайна. Також додати кефір та акуратно перемішати. Окремо змішати борошно, розпушувач, соду та какао. Суху частину додати в чашу комбайна, просіявши її через сито. Перемішати. Дно форми обмотати фольгою та викласти тісто. Накрити форму пергаментним папером, зверху поставити деко або щось, що не розплавитися в духовці. Зверху поставити вантаж. Це для того, щоб бісквіт був рівним та не потріскався. Випікати бісквіт у духовці 40 хвилин. Пергаментний папір потрібно зняти з гарячого бісквіту. Потім дати йому повністю охолонути у формі, замотати харчовою плівкою та залишити на ніч у холодильнику.

Приготування полуничної начинки для Червоного оксамиту

Спочатку треба замочити желатин, перемішати та залишити набухати на 10-15 хвилин. Далі перемішати полуничне пюре та цукор з крохмалем, а потім додати лимонний фреш. Поставити суміш на середній вогонь та заварити крохмаль, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати желатин та перемішати. Далі треба затягнути дно двох кілець харчовою плівкою, обмотати форму зсередини ацетатною стрічкою, щоб легше було діставати начинку. Розлити масу у форми, по 150 г у кожну, і дати охолонути. Потім відправити у холодильник на кілька годин.

Приготування крем-чизу

Це, мабуть, найпростіший етап. Треба збити всі інгредієнти у чаші комбайна до стійкої однорідної маси.

Як зібрати торт Червоний оксамит

Бісквіт розрізати впоперек на чотири коржі. Перекласти 2/3 частини крему в кондитерський мішок без насадки. Викласти крем по спіралі від центру до краю на перший корж і розрівняти. Зробити з крему борт по діаметру коржа, покласти всередину полуничну начинку. Викласти зверху крем та другий бісквітний корж. Так само зробити з наступним коржем. Закрити верх і боки торта кремом та вирівняти. Зробити крихту з коржа бісквіта, що залишився, і задекорувати нею боки. 1/3 частину крему, що залишилася, перекласти в кондитерський мішок з насадкою Сент-Оноре. Прикрасити торт кремом, залишивши в центрі заглиблення. Викласти в центр торта шматочки свіжої полуниці прикрасити м’ятою.

А якщо тобі хочеться приготувати десерт з більшою кількістю кольорів та при цьому відчувати легкість, пропонуємо тобі рецепт торта Бите скло. Для нього навіть не знадобиться духовка.

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