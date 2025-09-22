Лунный календарь на октябрь 2025: благоприятные и неудачные дни в месяц

В хаосе современной жизни хочется обнаружить уголок стабильности и предсказуемости. Для многих на помощь приходит лунный календарь. Многие верят в энергетические способности спутника Земли, а потому читай лунный календарь на октябрь 2025 и планируй свои дела.

Фазы Луны в октябре 2025

Заметим, что нет никаких научных подтверждений реального влияния Луны на жизнь человека. Используя лунный календарь, помни, что, прежде всего, стоит доверять фактам и опираться на объективную реальность.

Однако календарь может улучшить твою веру в собственные силы в определенные дни или напомнить о заботе о себе.

1-6 октября — Растущая Луна;

7 октября — Полнолуние;

8-21 октября — спадающая Луна;

22 октября — Новолуние;

23-31 октября — Растущая Луна.

Лунный календарь успешных и неудачных дней на октябрь 2025

благоприятные дни — 2, 8, 18, 22, 28 и 29 октября;

неблагоприятные дни — 6-7, 15-21 октября.

Лунный календарь дел в октябре 2025

Подробно рассмотрим самые удачные дни октября и каким видам активности лучше отдать предпочтение:

новые планы и начинания: 1-3, 4, 22-31 октября;

деньги: 1, 8-10, 24-29 октября;

отношения: 1-5, 8-10, 12-14, 22-31 октября;

работа: 1, 22-29 октября;

стоматологические процедуры: 1, 8-10, 26-29;

поездки и путешествия: 4-5, 10-12, 24-26, 31;

отдых и забота о себе: 6-7, 15-21 октября.

