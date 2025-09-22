Лунный календарь на октябрь 2025: благоприятные и неудачные дни в месяц

В хаосе современной жизни хочется обнаружить уголок стабильности и предсказуемости. Для многих на помощь приходит лунный календарь. Многие верят в энергетические способности спутника Земли, а потому читай лунный календарь на октябрь 2025 и планируй свои дела.
Фазы Луны в октябре 2025
Заметим, что нет никаких научных подтверждений реального влияния Луны на жизнь человека. Используя лунный календарь, помни, что, прежде всего, стоит доверять фактам и опираться на объективную реальность.
Однако календарь может улучшить твою веру в собственные силы в определенные дни или напомнить о заботе о себе.
- 1-6 октября — Растущая Луна;
- 7 октября — Полнолуние;
- 8-21 октября — спадающая Луна;
- 22 октября — Новолуние;
- 23-31 октября — Растущая Луна.
Лунный календарь успешных и неудачных дней на октябрь 2025
- благоприятные дни — 2, 8, 18, 22, 28 и 29 октября;
- неблагоприятные дни — 6-7, 15-21 октября.
Лунный календарь дел в октябре 2025
Подробно рассмотрим самые удачные дни октября и каким видам активности лучше отдать предпочтение:
- новые планы и начинания: 1-3, 4, 22-31 октября;
- деньги: 1, 8-10, 24-29 октября;
- отношения: 1-5, 8-10, 12-14, 22-31 октября;
- работа: 1, 22-29 октября;
- стоматологические процедуры: 1, 8-10, 26-29;
- поездки и путешествия: 4-5, 10-12, 24-26, 31;
- отдых и забота о себе: 6-7, 15-21 октября.
Часто мы думаем, что определенные планы должны дождаться подходящего момента. Но проблема в том, что он может никогда не наступить. Мы рассказывали, как прекратить откладывать счастье на потом.
