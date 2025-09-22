Місячний календар на жовтень 2025: сприятливі та невдалі дні на місяць

В хаосі сучасного життя хочеться знайти куточок стабільності та передбачуваності. Для багатьох на допомогу приходить місячний календар. Чимало людей вірять в енергетичні здібності супутника Землі, а тому читай місячний календар на жовтень 2025 і плануй свої справи.

Фази Місяця у жовтні 2025

Зауважимо, що немає жодних наукових підтверджень реального впливу Місяця на життя людини. Використовуючи місячний календар, пам’ятай, що передусім варто довіряти фактам і спиратися на об’єктивну реальність.

Натомість календар може покращити твою віру у власні сили у певні дні або нагадати про турботу про себе.

1-6 жовтня — Місяць, що зростає;

7 жовтня — Повня;

8-21 жовтня — Місяць, що спадає;

22 жовтня — Молодик;

23-31 жовтня — Місяць, що зростає.

Місячний календар успішних та невдалих днів на жовтень 2025

сприятливі дні — 2, 8, 18, 22, 28 та 29 жовтня;

несприятливі дні — 6-7, 15-21 жовтня.

Місячний календар справ у жовтні 2025

Детально розглянемо найвдаліші дні жовтня та яким видам активності краще віддати перевагу:

нові плани та починання: 1-3, 4, 22-31 жовтня;

фінанси: 1, 8-10, 24-29 жовтня;

стосунки: 1-5, 8-10, 12-14, 22-31 жовтня;

робота: 1, 22-29 жовтня;

стоматологічні процедури: 1, 8-10, 26-29;

поїздки та подорожі: 4-5, 10-12, 24-26, 31;

відпочинок та турбота про себе: 6-7, 15-21 жовтня.

Часто ми думаємо, що певні плани мають дочекатися слушного моменту. Але проблема в тому, що він може ніколи не настати. Ми розповідали, як припинити відкладати щастя на потім.

