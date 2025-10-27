Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2025 года: самые благоприятные дни

Ноябрь 2025 года для рыбаков в Украине станет периодом перехода к зимней рыбалке, с меняющейся активностью рыбы из-за охлаждения воды и сокращения светового дня.

Лунный календарь рыбалки на ноябрь

Благоприятные дни для рыбалки

По данным лунного календаря, который предоставляют Факты, лучшие дни для клева: 8, 9, 24-28 ноября, когда рыба, например щука, окунь и судак, активно реагирует на приманки. Хорошие дни: 10-12, 22, 23, 29, 30 числа.

Неблагоприятные дни для рыбалки

Самые плохие дни для рыбалки в ноябре следующие: 3-6, 17-21 ноября, когда влияние полнолуния (15 числа) и новолуния (1 числа) снижает активность рыбы. Плохие дни: 1, 2, 7, 13-16 числа.

В начале месяца фокусируйся на мирной рыбе, таких как карп или лещ. С 9-11 ноября хорошо клюют хищники — щука на мормышки (искусственная рыболовная приманка для ловли хищной рыбы), судак в течении.

25-27 ноября — идеальные дни для ночной рыбалки со световыми приманками, ведь рыба прячется в ямах. Окуня ищи в укрытиях, карпа — на глубине. Стабильная погода без осадков усиливает клев, а яркие приманки привлекают рыбу в пасмурный день.

Рыбалка в ноябре: какую рыбу и чем ловить осенью

Малоизвестный трюк: в туманное утро рыба подходит поближе к берегу из-за пониженной видимости, поэтому используй тихие приманки без шума. Для судака — большие мормышки с фосфорным покрытием, светящиеся в темноте.

Еще одна тайна: ночная ловля мини на донку (рыболовная снасть, предназначенная для ловли рыбы на самом дне) с червями или мотылем. Минь активизируется после заката, когда температура воды колеблется в диапазоне 5-10°C. Для щуки выбирай живца большого размера, например, карася или ерша, и проводи ловлю на глубине 5-7 м, ведь в ноябре хищник на такой глубине ищет калорийную добычу перед зимой.

Экологический совет: выпускай мелкую рыбу, чтобы сохранить баланс животных в водной среде, ведь в ноябре популяции уязвимы.

