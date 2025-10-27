Місячний календар риболовлі на листопад 2025 року: найсприятливіші дні

Листопад 2025 року для рибалок в Україні стане періодом переходу до зимової риболовлі, з мінливою активністю риби через охолодження води та скорочення світлового дня.

Читай у матеріалі про місячний календар риболовлі на листопад 2025 року та коли найкраще буде ловити рибу.

Місячний календар риболовлі на листопад

Сприятливі дні для риболовлі

За даними місячного календаря, який надають Факти, найкращі дні для кльову: 8, 9, 24-28 листопада, коли риба, як-от щука, окунь та судак, активно реагують на приманки. Хороші дні: 10-12, 22, 23, 29, 30 числа.

Несприятливі дні для риболовлі

Найгірші дні для риболовлі у листопаді є наступними: 3-6, 17-21 листопада, коли вплив повні (15 числа) та молодика (1 числа) знижує активність. Погані дні: 1, 2, 7, 13-16 числа.

На початку місяця фокусуйся на мирній рибі, таких як короп чи лящ. З 9-11 листопада добре клюють хижаки — щука на блешні(штучна риболовна принада для ловлі хижої риби), судак у течії.

25-27 листопада — ідеальні дні для нічної риболовлі зі світловими приманками, адже риба ховається в ямах. Окунь шукай в укриттях, коропа — на глибині. Стабільна погода без опадів посилює кльов, а яскраві приманки приваблюють рибу у похмурий день.

Рибалка в листопаді: яку рибу і чим ловити восени

Маловідомий трюк: у туманні ранки риба підходить ближче до берега через знижену видимість, тому використовуй тихі приманки без шуму. Для судака — великі блешні з фосфорним покриттям, які світяться в темряві.

Ще одна таємниця: нічний лов мині на донку(рибальська снасть, призначена для ловлі риби на самому дні) з хробаками або мотилем. Минь активізується після заходу сонця, коли температура води коливається у діапазоні 5-10°C. Для щуки обирай живця великого розміру, наприклад, карася чи йоржа, та проводь ловлю на глибині 5-7 м, адже в листопаді хижак на такій глибині шукає калорійну здобич перед зимою.

Екологічна порада: випускай дрібну рибу, щоб зберегти баланс тварин у водному середовищі, адже в листопаді популяції вразливі.

