Молитва в путь для водителя: слова, которые защищают и оберегают

Верующие обращаются к Богу и всем святым через молитвы. Они есть на разные случаи жизни, в том числе и молитва в путь для водителя.

Молитвы можно обращать к разным святым, которые являются нашими покровителями. Чаще всего просят помощи у Пресвятой Богородицы, святого Николая Чудотворца, Кирилла и Марии Радонежских, мучеников Севастийских, святого Прокопия, Архистратига Михаила, своего Ангела-хранителя, а также обращаются к Пресвятой Троице — Богу Отцу, Сыну и Святому Духу — и к Животворящему Кресту.

Во время молитвы важно соблюдать несколько простых советов:

молитву читают трижды перед иконами Святых, при зажженных церковных свечах;

если нет возможности помолиться в церкви, то лучше всего произносить слова молитвы наедине, в покое и тишине;

завершив молитву, обязательно нужно поблагодарить Святого за то, что услышал твою просьбу.

Молитвы для водителя в путь

Молитва для водителя

Господи Иисусе Христе Боже наш, истинная и живая Путь, Ты изволил путешествовать с названным отцом Иосифом с Пречистой Твоей Матерью в Египет и путешествовать с Лукой и Клеопой в Емаус! И теперь молимся Тебе, Владыка Пресвятый, и с этими рабами Твоими по благодати Твоей путешествуй.

И, как рабу Твоему Товии, ангела хранителя и наставника пошли, чтобы хранил и избавлял их от всяких злых препятствий видимых и невидимых врагов, и во исполнение заповедей Твоих наставлял, вел в мире и здравии, и снова целыми и невредимыми возвратил и дай. И во славу Твою исполнить. Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, и Тебе славу воздаем с Твоим Безначальным Отцом и с Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва для водителя перед поездкой

Боже Всеблагий и Всемилостивый, Который все охраняешь Своей Милостью и Мужественнолюбием, смиренно молюсь к Тебе: через покровительство Пресвятой Богородицы, Святителя Николая и всех Святых: Охрани от всяческих неприятностей и внезапной смерти меня, грешного, и вверенных мне во всякую помощь, потребностью.

Боже Милостивый! Освободи меня от злого духа нарушения правил езды и алкоголя, которые вызывают несчастье и наглую смерть без покаяния. Спаси и помоги мне, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости, без бремени вины убитых и искалеченных из-за моего безразличия людей, и да прославиться Имя Твое, сегодня и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Водительская молитва к Иисусу Христу

Господи Боже наш, Ты истина и живая дорога, Ты путешествовал со слугою Твоим Иосифом, путешествуй, Владыка, и со слугою Твоим (имя). От всякого урагана и напасть сохрани его, мир и Свое могущество устрой вокруг него, чтобы он всегда поступал правдиво и согласно Заветам Твоим.

Пусть он наполнится жизненными и Небесными дарами, и с Твоим благословением вернется назад. Ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение автомобиля и водителя

Боже, Ты силой Своего Слова сотворил целую Вселенную, дал человеку власть над всем творением, а также ум, силу и способность, чтобы он мог мудро и ответственно распоряжаться и совершенствовать мир м согласно замыслам Твоей Воли и Провидения. Сделай так, чтобы этот автомобиль, творение Твое и человеческой изобретательности и труда, благодаря Твоему Благословению, служили для добра и блага человека, для его труда и отдыха.

Часто люди просят помощи у своего ангела-хранителя. Ранее мы рассказывали о молитве к ангелу-хранителю.

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