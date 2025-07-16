Стиль життя

Молитва в дорогу для водія: слова, які захищають та оберігають

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Липня 2025, 11:15
Молитва в дорогу для водія
Фото Unsplash

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