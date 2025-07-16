Молитва в дорогу для водія: слова, які захищають та оберігають

Віряни звертаються до Бога та усіх святих через молитви. Вони є на різні випадки життя, зокрема і молитва в дорогу для водія.

Молитви можна звертати до різних святих, які є нашими заступниками. Найчастіше просять допомоги у Пресвятої Богородиці, святого Миколая Чудотворця, Кирила і Марії Радонезьких, мучеників Севастійських, святого Прокопія, Архістратига Михаїла, свого Ангела-охоронця, а також звертаються до Пресвятої Трійці — Бога Отця, Сина і Святого Духа — та до Животворящого Хреста.

Під час молитви важливо дотримуватися кількох простих порад:

молитву читають тричі перед іконами Святих, при запалених церковних свічках;

якщо не маєш змоги помолитися в церкві, то найкраще вимовляти слова молитви наодинці, у спокої та тиші;

завершивши молитву, обов’язково треба подякувати Святому за те, що почув твоє прохання.

Молитви для водія у дорогу

Молитва для водія

Господи Ісусе Христе Боже наш, істинна й жива Путь, Ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом із Пречистою Твоєю Матір’ю до Єгипту та подорожувати з Лукою і Клеопою до Емаусу! I тепер у покорі молимо Тебе, Владико Пресвятий, і з цими рабами Твоїми за Твоєю благодаттю подорожуй.

I, як рабові Твоєму Товії, ангела охоронця і наставника пошли, щоб зберігав і позбавляв їх від усяких лихих перешкод видимих і невидимих ворогів, і на виконання заповідей Твоїх наставляв, провадив у мирі та здоров’ї, і знову цілими й неушкодженими повернув, і дай їм усі добрі наміри щасливо на догоду Тобі й на Твою славу виконати. Бо Тобі належить милувати й спасати нас, і Тобі славу віддаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем і з Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва для водія перед поїздкою

Боже Всеблагий і Всемилостивий, Який все охороняєш Своєю Милістю і Чоловіколюбністю, смиренно молюся до Тебе: через заступництво Пресвятої Богородиці, Святителя Миколая і всіх Святих: Охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті мене, грішного, і довірених мені людей і допоможи неушкодженими доставляти кожного, згідно з їхньою потребою.

Боже Милостивий! Звільни мене від злого духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають нещастя і наглу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягару провини вбитих і покалічених через мою байдужість людей, і нехай прославитися Ім’я Твоє, сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва водія до Ісуса Христа

Господи Боже наш, Ти є Істиною й Живою Дорогою, Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй, Владико, і зі слугою Твоїм (ім’я). Від усякого буревію і напасти збережи його, мир та Свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди чинив правдиво та згідно із Заповітами Твоїми.

Нехай він наповниться життєвих і Небесних дарів, і з Твоїм благословенням назад повернеться. Бо Твоє є Царство, і Сила, і Слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословіння автомобіля та водія

Боже, Ти силою Свого Слова створив цілий Всесвіт, дав людині владу над усім створінням, а також розум, силу і здатність, щоб вона могла мудро й відповідально порядкувати й вдосконалювати світ – згідно із задумами Твоєї Волі й Провидіння. Вчини так, щоб цей автомобіль, витвір Твій й людської винахідливості й праці, завдяки Твоєму Благословенню, служили для добра й блага людини, для її праці та відпочинку.

Часто люди просять допомоги у свого ангела-охоронця. Раніше ми розповідали про молитви до ангела-охоронця.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!