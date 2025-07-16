Молитва в дорогу для водія: слова, які захищають та оберігають

Фото Unsplash Віряни звертаються до Бога та усіх святих через молитви. Вони є на різні випадки життя, зокрема і молитва в дорогу для водія. Молитви можна звертати до різних святих, які є нашими заступниками. Найчастіше просять допомоги у Пресвятої Богородиці, святого Миколая Чудотворця, Кирила і Марії Радонезьких, мучеників Севастійських, святого Прокопія, Архістратига Михаїла, свого Ангела-охоронця, а також звертаються до Пресвятої Трійці — Бога Отця, Сина і Святого Духа — та до Животворящого Хреста. Під час молитви важливо дотримуватися кількох простих порад: молитву читають тричі перед іконами Святих, при запалених церковних свічках; якщо не маєш змоги помолитися в церкві, то найкраще вимовляти слова молитви наодинці, у спокої та тиші; завершивши молитву, обов’язково треба подякувати Святому за те, що почув твоє прохання. Молитви для водія у дорогу Молитва для водія Господи Ісусе Христе Боже наш, істинна й жива Путь, Ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом із Пречистою Твоєю Матір’ю до Єгипту та подорожувати з Лукою і Клеопою до Емаусу! I тепер у покорі молимо Тебе, Владико Пресвятий, і з цими рабами Твоїми за Твоєю благодаттю подорожуй. I, як рабові Твоєму Товії, ангела охоронця і наставника пошли, щоб зберігав і позбавляв їх від усяких лихих перешкод видимих і невидимих ворогів, і на виконання заповідей Твоїх наставляв, провадив у мирі та здоров’ї, і знову цілими й неушкодженими повернув, і дай їм усі добрі наміри щасливо на догоду Тобі й на Твою славу виконати. Бо Тобі належить милувати й спасати нас, і Тобі славу віддаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем і з Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Читати на тему Молитви про мандрівників: як благословити шлях словами віри Читай, яку молитву читати перед дорогою, як молитися за подорож і який святий – у нашому матеріалі. Молитва для водія перед поїздкою Боже Всеблагий і Всемилостивий, Який все охороняєш Своєю Милістю і Чоловіколюбністю, смиренно молюся до Тебе: через заступництво Пресвятої Богородиці, Святителя Миколая і всіх Святих: Охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті мене, грішного, і довірених мені людей і допоможи неушкодженими доставляти кожного, згідно з їхньою потребою. Боже Милостивий! Звільни мене від злого духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають нещастя і наглу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягару провини вбитих і покалічених через мою байдужість людей, і нехай прославитися Ім’я Твоє, сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва водія до Ісуса Христа Господи Боже наш, Ти є Істиною й Живою Дорогою, Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй, Владико, і зі слугою Твоїм (ім’я). Від усякого буревію і напасти збережи його, мир та Свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди чинив правдиво та згідно із Заповітами Твоїми. Нехай він наповниться життєвих і Небесних дарів, і з Твоїм благословенням назад повернеться. Бо Твоє є Царство, і Сила, і Слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на благословіння автомобіля та водія Боже, Ти силою Свого Слова створив цілий Всесвіт, дав людині владу над усім створінням, а також розум, силу і здатність, щоб вона могла мудро й відповідально порядкувати й вдосконалювати світ – згідно із задумами Твоєї Волі й Провидіння. Вчини так, щоб цей автомобіль, витвір Твій й людської винахідливості й праці, завдяки Твоєму Благословенню, служили для добра й блага людини, для її праці та відпочинку. Часто люди просять допомоги у свого ангела-охоронця. Раніше ми розповідали про молитви до ангела-охоронця. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Молитви, Поради водіям, Українська церква Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter